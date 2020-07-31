Chery готовит бюджетную версию кроссовера Exeed VX (фото)

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Компания Chery очень скоро выведет на рынок бюджетный кроссовер Exeed VX.
Эта модель должна стать бюджетным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Длина Exeed VX составляет 4970 миллиметров (мм), ширина – 1940 мм, высота – 1795 мм. Колесная база китайского кроссовера – 2900 мм.
В моторную гамму семиместного Exeed VX могут войти: 1,6-литровая 197-сильная турбированная “четверка” и 2,0-литровый силовой агрегат мощностью 220 и 254 лошадиных сил.
Фото: ТСН
Внутри – три ряда сидений, за которыми осталось место для полноценного багажника. А передняя панель выполнена в одном стиле с младшей моделью LX. Здесь два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый: один отвечает за приборы, а на втором отображается медиасистема.
Фото: ТСН
Exeed VX имеет сенсорный блок управления климат-контролем с двумя вращающимися рукоятками и крохотный селектор трансмиссии. По оснащению заявлены адаптивный круиз-контроль, камеры обзора, автопаркировщик, панорамная крыша и многое другое.
Отмечается, что выход Chery Exeed VX на рынок состоится в октябре 2020 года.
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