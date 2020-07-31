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Chery готовит бюджетную версию кроссовера Exeed VX (фото)

Chery готовит бюджетную версию кроссовера Exeed VX (фото)

Компания Chery очень скоро выведет на рынок бюджетный кроссовер Exeed VX.

Эта модель должна стать бюджетным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Длина Exeed VX составляет 4970 миллиметров (мм), ширина – 1940 мм, высота – 1795 мм. Колесная база китайского кроссовера – 2900 мм.

В моторную гамму семиместного Exeed VX могут войти: 1,6-литровая 197-сильная турбированная “четверка” и 2,0-литровый силовой агрегат мощностью 220 и 254 лошадиных сил.


Фото: ТСН

Внутри – три ряда сидений, за которыми осталось место для полноценного багажника. А передняя панель выполнена в одном стиле с младшей моделью LX. Здесь два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый: один отвечает за приборы, а на втором отображается медиасистема.


Фото: ТСН

Exeed VX имеет сенсорный блок управления климат-контролем с двумя вращающимися рукоятками и крохотный селектор трансмиссии. По оснащению заявлены адаптивный круиз-контроль, камеры обзора, автопаркировщик, панорамная крыша и многое другое.

Отмечается, что выход Chery Exeed VX на рынок состоится в октябре 2020 года.

По материалам ТСН
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