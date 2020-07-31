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Спрос на новые коммерческие автомобили в июле увеличился (инфографика)

Спрос на новые коммерческие автомобили в июле увеличился (инфографика)

В июле свою первую регистрацию прошли 1165 новых коммерческих автомобилей. В результате относительно прошлого года потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 11%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat. В июле свои первые номера получили 275 коммерческих Фиатов. В годовом исчислении регистрации автомобилей этой марки увеличились в 2,7 раза.

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Второе место в рейтинге у Peugeout – 164 автомобиля. Июльский спрос на новые коммерческие автомобили этой французской марки увеличился почти в 2,2 раза.

Третий показатель у Renault – 127 регистраций, что на 39% меньше результата годичной давности.

На четвертой позиции рейтинга Mercedes-Benz с 80 новыми коммерческими автомобилями, пополнившими украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых Мерседесов выросли на 86 процентов.

Также в пятерку лидеров рынка вошел Ford, реализовавший в июле в Украине 72 машины, на одну больше, чем год назад.

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По материалам Finance.UA
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