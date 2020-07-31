Спрос на новые коммерческие автомобили в июле увеличился (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В июле свою первую регистрацию прошли 1165 новых коммерческих автомобилей. В результате относительно прошлого года потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 11%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat. В июле свои первые номера получили 275 коммерческих Фиатов. В годовом исчислении регистрации автомобилей этой марки увеличились в 2,7 раза.
Читайте также: Июль подогрел спрос на новые авто
Второе место в рейтинге у Peugeout – 164 автомобиля. Июльский спрос на новые коммерческие автомобили этой французской марки увеличился почти в 2,2 раза.
Третий показатель у Renault – 127 регистраций, что на 39% меньше результата годичной давности.
На четвертой позиции рейтинга Mercedes-Benz с 80 новыми коммерческими автомобилями, пополнившими украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых Мерседесов выросли на 86 процентов.
Также в пятерку лидеров рынка вошел Ford, реализовавший в июле в Украине 72 машины, на одну больше, чем год назад.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех автоВчера, 13:02 - 6307 26
Украинцы смогут попасть в ЕС не ранее конца сентябряПозавчера, 08:11 - 10476 9
Стартовал ремонт дороги Днепр - Николаев (фото)Вчера, 14:18 - 1319 6
Инвесткомпании спрогнозировали курс гривны на конец годаВчера, 21:00 - 2628 3
Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпомощи ужесточилисьВчера, 17:06 - 5902 3
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех автоВчера, 13:02 - 6307 26
Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпомощи ужесточилисьВчера, 17:06 - 5902 3
Инвесткомпании спрогнозировали курс гривны на конец годаВчера, 21:00 - 2628 3
Курс наличного доллараВчера, 12:45 - 2380
Сколько зарабатывают HR-специалисты в УкраинеВчера, 12:02 - 1942
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Вчера, 12:10 - 375
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на ЗемлюПозавчера, 10:15 - 450
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 619
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 560
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 807