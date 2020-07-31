Нацбанк предупредил об изменениях в подаче отчетов

Национальный банк Украины ввел изменения в порядок подачи отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк Украины вводит изменения в порядок подачи отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений. Согласно новым требованиям, будут подаваться 6 файлов отчетности: из них 2 банками, 2 – небанковскими учреждениями, 2 – одновременно банками и небанковскими учреждениями”, – говорится в сообщении.

Отчетность по вопросам финансового мониторинга будет подаваться:

с ежемесячной периодичностью – с 1 сентября 2020 года;

с квартальной периодичностью – с 1 октября 2020 года;

банки будут предоставлять информацию по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга с 1 января 2021 года, небанковские учреждения – с 1 октября 2020 года.

Национальный банк предоставил банкам и небанковским учреждениям дополнительное время для адаптации к обновленному порядку подачи отчетности по финансовому мониторингу:

с ежемесячной периодичностью подачи – три отчетных периода;

с квартальной периодичность подачи – два отчетных периода;

для информации по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга для небанковских организаций – один отчетный период.

Во время тестового периода меры воздействия применяться не будут.

Такие изменения произошли в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Национальный банк должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.