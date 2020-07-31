Нацбанк предупредил об изменениях в подаче отчетов

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Национальный банк Украины ввел изменения в порядок подачи отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Национальный банк Украины вводит изменения в порядок подачи отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений. Согласно новым требованиям, будут подаваться 6 файлов отчетности: из них 2 банками, 2 – небанковскими учреждениями, 2 – одновременно банками и небанковскими учреждениями”, – говорится в сообщении.
Отчетность по вопросам финансового мониторинга будет подаваться:
Национальный банк предоставил банкам и небанковским учреждениям дополнительное время для адаптации к обновленному порядку подачи отчетности по финансовому мониторингу:
Во время тестового периода меры воздействия применяться не будут.
Такие изменения произошли в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Национальный банк должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.
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