А-Банк поддерживает новый режим работы СЭП - 23/7

Национальным банком внедрен новый режим работы СЭП – “23/7”.

Это означает, что с 3 августа украинские банки могут обрабатывать и проводить платежи между счетами контрагентов в разных банках почти круглосуточно.

Хотя до конца текущего года переход банков на такой регламент считается добровольным и осуществляется по своему усмотрению, А-Банк уже с первого дня поддерживает эту инициативу и предоставляет своим корпоративным клиентам новые возможности для проведения расчетов со своими партнерами.

Итак, с 3 августа:

Все календарные дни считаются операционными днями, а это семь дней в неделю, включая выходные, праздничные и нерабочие дни.

Операционное время в А-Банке установлено на каждый день с 09:00 до 20:00.

Напомним, что проведение платежей между клиентами А-Банка осуществляется круглосуточно и бесплатно.

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