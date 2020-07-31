А-Банк поддерживает новый режим работы СЭП - 23/7

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Национальным банком внедрен новый режим работы СЭП – “23/7”.
Это означает, что с 3 августа украинские банки могут обрабатывать и проводить платежи между счетами контрагентов в разных банках почти круглосуточно.
Хотя до конца текущего года переход банков на такой регламент считается добровольным и осуществляется по своему усмотрению, А-Банк уже с первого дня поддерживает эту инициативу и предоставляет своим корпоративным клиентам новые возможности для проведения расчетов со своими партнерами.
Итак, с 3 августа:
Все календарные дни считаются операционными днями, а это семь дней в неделю, включая выходные, праздничные и нерабочие дни.
Операционное время в А-Банке установлено на каждый день с 09:00 до 20:00.
Напомним, что проведение платежей между клиентами А-Банка осуществляется круглосуточно и бесплатно.
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