Греция ввела дополнительный сбор для туристов

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Греция начала взимать дополнительный сбор с иностранных туристов в размере 20 евро. Новый сбор будут платить за медицинские услуги, которые туристы получают во время пребывания в Греции.
Об этом сообщает Greek Reporter.
Сообщается, что данная инициатива вводится впервые, поскольку ранее туристы не платили за медицинское обслуживание в Греции, за исключением случаев госпитализации. До этого медуслуги были полностью бесплатными, однако местный Минздрав установил плату в 20 евро с тех, кто обращается в медицинские центры, региональные поликлиники и больницы.
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Дополнительные сборы будут взиматься и с тех, кто нуждается в анализах крови и других типах обследований, в соответствии с тарифами, установленными национальной системой здравоохранения Греции. Новые сборы также распространяются на тех, кто проживает в Греции, но считается “непостоянными” резидентами страны.
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