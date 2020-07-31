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Греция ввела дополнительный сбор для туристов

Греция ввела дополнительный сбор для туристов

Греция начала взимать дополнительный сбор с иностранных туристов в размере 20 евро. Новый сбор будут платить за медицинские услуги, которые туристы получают во время пребывания в Греции.

Об этом сообщает Greek Reporter.

Сообщается, что данная инициатива вводится впервые, поскольку ранее туристы не платили за медицинское обслуживание в Греции, за исключением случаев госпитализации. До этого медуслуги были полностью бесплатными, однако местный Минздрав установил плату в 20 евро с тех, кто обращается в медицинские центры, региональные поликлиники и больницы.

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Дополнительные сборы будут взиматься и с тех, кто нуждается в анализах крови и других типах обследований, в соответствии с тарифами, установленными национальной системой здравоохранения Греции. Новые сборы также распространяются на тех, кто проживает в Греции, но считается “непостоянными” резидентами страны.

По материалам РБК-Украина
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