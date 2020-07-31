НАПК проверит декларации 12 замминистров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку деклараций 12 заместителей министров. Речь идет о нынешних и бывших чиновниках.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о:

первом замминистре инфраструктуры Дмитрие Абрамовиче;

заместителе министра цифровой трансформации Александре Борнякове,

заместителя министра юстиции Виталия Василика,

экс-заместителе министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрие Грымчаке;

экс-заместителе министра здравоохранения Михаиле Загрийчуке,

заместителе министра развития экономики и торговли и сельского хозяйства Тарасе Качке,

экс-заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Станиславе Ковалевском,

замминистре юстиции по вопросам европейской интеграции Валерие Коломийце,

заместителе министра юстиции Иване Орешнике,

заместителе министра образования и науки Любомире Мандзий,

заместителе министра развития общин и территорий Вячеславе Негоде,

экс-заместителе министра развития общин и территорий/бывшем заместителе министра регионального развития строительства и ЖКХ Льве Парцхаладзе.

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Кроме того, НАПК начало проверку деклараций главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко и заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Константина Гейко.

В ведомстве напоминают, что на проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований полную проверку могут продлить, но не более чем на 60 календарных дней.