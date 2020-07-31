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НАПК проверит декларации 12 замминистров

НАПК проверит декларации 12 замминистров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку деклараций 12 заместителей министров. Речь идет о нынешних и бывших чиновниках.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о:

  • первом замминистре инфраструктуры Дмитрие Абрамовиче;
  • заместителе министра цифровой трансформации Александре Борнякове,
  • заместителя министра юстиции Виталия Василика,
  • экс-заместителе министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрие Грымчаке;
  • экс-заместителе министра здравоохранения Михаиле Загрийчуке,
  • заместителе министра развития экономики и торговли и сельского хозяйства Тарасе Качке,
  • экс-заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Станиславе Ковалевском,
  • замминистре юстиции по вопросам европейской интеграции Валерие Коломийце,
  • заместителе министра юстиции Иване Орешнике,
  • заместителе министра образования и науки Любомире Мандзий,
  • заместителе министра развития общин и территорий Вячеславе Негоде,
  • экс-заместителе министра развития общин и территорий/бывшем заместителе министра регионального развития строительства и ЖКХ Льве Парцхаладзе.

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Кроме того, НАПК начало проверку деклараций главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко и заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Константина Гейко.

В ведомстве напоминают, что на проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований полную проверку могут продлить, но не более чем на 60 календарных дней.

По материалам РБК-Украина
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