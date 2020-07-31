НАПК проверит декларации 12 замминистров

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку деклараций 12 заместителей министров. Речь идет о нынешних и бывших чиновниках.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Речь идет о:
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Кроме того, НАПК начало проверку деклараций главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко и заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Константина Гейко.
В ведомстве напоминают, что на проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований полную проверку могут продлить, но не более чем на 60 календарных дней.
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