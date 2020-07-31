Минсоцполитики намерено провести индексацию пенсий всех категорий

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В украинском правительстве планируют провести индексацию пенсий для всех пенсионеров. На сегодня пенсии для некоторых категорий не индексируются.
Об этом в эфире “Украинского радио заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, министерство будет инициировать изменения к законодательству относительно индексации всех пенсий.
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“У нас есть такие инициативы – сделать так, чтобы индексация пенсий была без исключений для всех пенсионеров. Это не только чернобыльские пенсии… и военные не индексируются, и государственные служащие, и ученые, и журналисты. Поэтому я хочу, чтобы люди знали, что есть такая проблема, и ее надо исправлять”, – сказала Лазебная.
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