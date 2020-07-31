Минсоцполитики намерено провести индексацию пенсий всех категорий

В украинском правительстве планируют провести индексацию пенсий для всех пенсионеров. На сегодня пенсии для некоторых категорий не индексируются.

Об этом в эфире “Украинского радио заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, министерство будет инициировать изменения к законодательству относительно индексации всех пенсий.

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“У нас есть такие инициативы – сделать так, чтобы индексация пенсий была без исключений для всех пенсионеров. Это не только чернобыльские пенсии… и военные не индексируются, и государственные служащие, и ученые, и журналисты. Поэтому я хочу, чтобы люди знали, что есть такая проблема, и ее надо исправлять”, – сказала Лазебная.

Справка Finance.ua:

Стало известно, как именно пересчитают пенсии украинцам после повышения минимальной зарплаты. Индексация выплат коснется тех украинцев, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.

С 1 июля выросли пенсии для некоторых категорий граждан. Размер повышения пенсии у каждого пенсионера определяется в индивидуальном порядке и зависит от того, какая составляющая пенсионной выплаты растет.

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