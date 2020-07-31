Google инвестировала $450 млн в компанию, занимающуюся безопасностью «умных домов»

Техногигант Google решил инвестировать $450 млн в американскую компанию ADT, которая предлагает решения в области электронных систем безопасности, таких как охранные системы для «умных домов».

Об этом говорится в сообщении ADT, на которое ссылается RNS.

«ADT и Google сегодня объявили о том, что вступают в долгосрочное партнерство для создания следующего поколения предложений по обеспечению безопасности умного дома», – отмечается в сообщении.

В рамках соответствующего партнерства Google выкупит 6,6% акций ADT за $450 млн, отмечается в заявлении. Еще по $150 млн обе компании вложат в разработку последующих продуктов, а также в развитие технологий и обучение персонала.

Компания ADT появилась в 2012 году в результате отделения от многопрофильной компании Tyco International. Как отмечается на ее сайте, ADT предоставляет услуги по обеспечению безопасности жилых домов и предприятий малого бизнеса. В частности, ее основной специализацией являются электронные системы безопасности, системы противопожарной защиты и другие связанные с этим наблюдения по всей территории США. Главный офис корпорации находится в Бока-Ратоне, штат Флорида.