ЮНИСЕФ призывает Кабмин вернуть «пакеты малыша» вместо денежных выплат

Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) призвал правительство вернуть «пакеты малыша», которые заменили денежными выплатами.

Об этом сообщается на сайте ЮНИСЕФ.

29 июля Кабинет Министров принял решение, что с 1 сентября родителям новорожденных вместо «пакетов малыша» будут выплачивать целевую денежную компенсационную выплату — 5 тысяч гривен.

В заявлении ЮНИСЕФ говорится, что большинство украинских родителей (8 из 10) выступают за натуральную помощь — об этом свидетельствуют их отзывы, которые собирали в течение двух лет. К тому же, по данным ЮНИСЕФ, «пакеты малыша» универсальны для всех родителей, независимо от их экономического статуса.

«Пакет малыша» объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и обучающие материалы для родителей, например, о вакцинации и грудном вскармливании. Поэтому, кроме материальной поддержки, семья получает важную информацию, которая воспитывает навыки позитивного родительства”, — подчеркнули в ЮНИСЕФ.

В ЮНИСЕФ заявили, что 79% опрошенных родителей ощутили положительное влияние программы «Пакет малыша» на семейный бюджет, и 49% из них смогли значительно сэкономить на покупке нужных товаров.

Справка Finance.ua:

“Пакет малыша” – это единоразовая натуральная помощь в виде набора необходимых вещей для новорожденного ребенка. Семьи получают его бесплатно с 1 сентября 2018 года.

29 июля Кабинет Министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”.