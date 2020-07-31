ЮНИСЕФ призывает Кабмин вернуть «пакеты малыша» вместо денежных выплат

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Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) призвал правительство вернуть «пакеты малыша», которые заменили денежными выплатами.
Об этом сообщается на сайте ЮНИСЕФ.
29 июля Кабинет Министров принял решение, что с 1 сентября родителям новорожденных вместо «пакетов малыша» будут выплачивать целевую денежную компенсационную выплату — 5 тысяч гривен.
В заявлении ЮНИСЕФ говорится, что большинство украинских родителей (8 из 10) выступают за натуральную помощь — об этом свидетельствуют их отзывы, которые собирали в течение двух лет. К тому же, по данным ЮНИСЕФ, «пакеты малыша» универсальны для всех родителей, независимо от их экономического статуса.
«Пакет малыша» объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и обучающие материалы для родителей, например, о вакцинации и грудном вскармливании. Поэтому, кроме материальной поддержки, семья получает важную информацию, которая воспитывает навыки позитивного родительства”, — подчеркнули в ЮНИСЕФ.
В ЮНИСЕФ заявили, что 79% опрошенных родителей ощутили положительное влияние программы «Пакет малыша» на семейный бюджет, и 49% из них смогли значительно сэкономить на покупке нужных товаров.
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