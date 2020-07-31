Межбанк: постараются довести котировки к уровням 27,95 грн и выше

После эффекта первого рабочего дня месяца, когда предприятия традиционно подводят итоги прошлого отчетного периода и определяются с окончательными планами на новый, начиная со вторника, клиенты уже войдут в обычный деловой ритм. И это увеличит статистику торгов.

Вчера вечером спекулянты на малообъемном межбанке первого рабочего дня августа активно раскачивали доллар с игрой “на повышение”. Им это удалось и котировки к концу понедельника достигли отметки в 27,84/27,86 гривен. Попытки раскачивать курс они продолжат и сегодня с целью догнать котировки к уровням 27,95 гривен и выше.

Главными покупателями будут выступать нерезиденты и дочки “иностранных компаний”, у которых в первой декаде каждого месяца проходит период покупок валюты под репатриацию дивидендов.

А продавцами – крупные экспортеры, которые уже в значительной мере потратили возмещения НДС, полученные в конце июля и теперь нуждаются в гривне для финансирования своей текущей производственной деятельности.

Повлияет на поведение участников рынка и их тактику на торгах сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ, а также предстоящие на днях значительные погашения предыдущих выпусков гривневых облигаций. Чиновники после консультаций с первичными дилерами не изменили своих планов и будут размещать облигации на 203, 350 и 567 дней.

Учитывая предстоящие погашения на этой неделе на сумму около 16 млрд гривен – у минфиновцев стоит задача активно привлечь ресурсы в бюджет на сегодняшнем аукционе. Основными покупателями бумаг будут госбанки. Значительные погашения гривневых облигаций в эти дни в сочетании с проведением сегодня нового аукциона по их размещению и расчетам по нему завтра – будут активно влиять на ресурсный и частично валютный рынки 4 и 5 августа.

Тактика работы спекулянтов сегодня особо не изменится. Они будут зарабатывать за счет работы в формате “в две стороны”, играть на разницах наличного и безналичного курсов, а также при малейших возможностях раскачивать котировки в течение дня, подстраиваясь под действия крупных покупателей и продавцов. Дополнительным заработком для них также будет и игра на котировках евро, как на международных рынках по паре евро/доллар , так и за счет колебаний курса евро относительно гривны в течение сессии.

Нерезиденты продолжат покупать валюту периодически выходя на торги с небольшими лотами, чтобы не нарушать соотношение спроса и предложения и не давать спекулянтам особо зарабатывать на раскачке курса.

При ситуативном превышении предложения доллара над спросом мы не исключаем сегодня появления на межбанке регулятора. Нацбанк в этом случае выкупит избыток предложения. Если же спрос будет выше и излишка доллара на торгах не будет – НБУ постарается в процесс не вмешиваться и даст рынку самому находить компромиссный курс. Котировки регулятора при проведении возможных интервенций останутся основным курсовым ориентиром для участников торгов.

Котировки межбанка по прогнозу Finance.ua, на 4 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,75 – 28,00 гривен, евро – коридор 32,49 – 33,07 гривен. Объем операций на торгах мы прогнозируем в пределах $205-225 млн при совершении до 600 сделок.

На наличном рынке курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,45 – 28,00 гривен, евро – коридор 31,95 – 33,00 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,84 / 27,86

евро – 32,63 / 32,66

российский рубль – 0,3765 / 0,3772

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