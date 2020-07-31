В Украине создали интерактивную карту безопасности на дорогах

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Отныне на сервисе открытых данных транспортной отрасли появился новый раздел, который содержит актуальную информацию по улучшению безопасности дорожного движения в разных областях Украины.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Это строительство современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установка автономного освещения для улучшения видимости в вечерние часы, обустройство островков безопасности, светофоров, автоматических комплексов габаритно-весового контроля “Взвешивание в движении”, закупка аварийно-спасательных машин ДСНС для выезда на место ДТП и тому подобное.
“Безопасные и качественные дороги в Украине – наш главный приоритет. В этом году мы восстанавливаем рекордное количество километров автодорог, поэтому должны, прежде всего, заботиться о безопасности людей на дорогах. 5% всего Дорожного фонда (в этом году это 3,2 млрд грн) предусмотрены на финансирование Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. И мы ее выполняем. Чтобы каждый мог следить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе, мы запустили отдельный раздел на сервисе открытых данных транспортной отрасли. И будем дальше работать над максимальной прозрачностью и открытием данных в отрасли”, – отметил глава министерства.
В новом разделе “Повышение безопасности дорожного движения” на транспортном портале содержится интерактивная карта Украины с обозначением всех объектов инфраструктуры, которые введены для повышения безопасности дорожного движения. Кроме этого, данные об исполнителях и статус этих объектов.
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