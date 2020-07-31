Украина сократила импорт электроэнергии за I полугодие в 30 раз

Импорт электроэнергии из Украины за январь-июнь 2020 года по сравнению с предыдущим годом сократился в 30 раз, экспорт – в 6,8 раза.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАО “НЭК Укрэнерго”.

“Импорт электроэнергии в первом полугодии 2020 г. сократился в 30 раз с 560 млн кВт-ч до 18,9 млн кВт-час. Экспорт электроэнергии, начиная с января до марта 2020 года, увеличивался ежемесячно примерно на 5%. Однако уже в апреле объем экспорта резко уменьшился и к концу І полугодия сократился в 6,8 раза”, – детализировали в Укрэнерго.

В компании пояснили, что основными причинами сокращения экспорта/импорта электроэнергии с марта стало снижение спроса в соседних странах из-за карантинных ограничений, а также необходимость ограничения импорта в Украину из-за снижения внутреннего потребления и для обеспечения операционной безопасности энергосистемы.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси, разрешенный с сентября прошлого года, стоил Украине 5 млрд грн, а также 1,5 млн тонн отечественного угля, оставшегося невостребованным. Об этом сказала в середине мая и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

В апреле этого года Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины предложило новый Прогнозный энергетический баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Украины на 2020 год. Энергобаланс предполагает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии атомной, гидро- и тепловой генерацией. Согласно документу, прогнозное производство электроэнергии атомными электростанциями сокращено на 7 млрд кВт-ч (на 8,6%) – до 73,7 млрд кВт-час.