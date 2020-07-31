На сайте Кабмина теперь можно увидеть, во сколько обойдутся бюджету законопроекты

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Правительство открыло для граждан свои заключения по зарегистрированным в Раде законопроектам, в том числе заключения Министерства финансов об их влиянии на показатели бюджета.
О запуске на сайте Кабмина раздела “Взаимодействие с Верховной Радой Украины” сообщил в Телеграм министр КМУ Олег Немчинов.
“С сегодняшнего дня на Правительственном портале можно ознакомиться с имеющимися заключениями Кабинета Министров Украины, позициями министерств, других центральных органов исполнительной власти по зарегистрированным в Верховной Раде Украины законопроектам, а также заключениями Министерства финансов об их влиянии на показатели бюджета”, – написал Немчинов.
Кроме того, в соответствии с календарными планами Верховной Рады будет размещаться информация об участии членов правительства, должностных лиц министерств, других центральных органов исполнительной власти, в пленарных заседаниях и заседаниях комитетов ВР.
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