Из Нацбанка уходит директор Департамента коммуникаций

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С 3 августа 2020 года по собственному желанию завершила работу в должности директора Департамента коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко. Вскоре объявят конкурсный отбор для замещения вакантной должности.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка на странице в FACEBOOK.
“За более 5 лет работы в Нацбанке Наталья Бондаренко выстроила коммуникации регулятора, основываясь на опыте ведущих центробанков мира и привнося свои знания и умения, так, что сегодня Национальный банк пользуется репутацией одного из самых прозрачных центробанков мира и одного из самых открытых государственных институтов в Украине”, – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
“После себя я оставляю отлаженную систему управления коммуникациями, активную работу над повышением финансовой грамотности, современные и клиентоориентированные каналы коммуникаций НБУ и профессиональную команду”, – отметила Бондаренко.
В НБУ назвали ключевые достижения в плоскости коммуникаций и повышения финансовой грамотности за время каденции Бондаренко, среди них, в частности:
Фото: НБУ
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