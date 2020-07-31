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Из Нацбанка уходит директор Департамента коммуникаций

Из Нацбанка уходит директор Департамента коммуникаций

С 3 августа 2020 года по собственному желанию завершила работу в должности директора Департамента коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко. Вскоре объявят конкурсный отбор для замещения вакантной должности.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка на странице в FACEBOOK.

“За более 5 лет работы в Нацбанке Наталья Бондаренко выстроила коммуникации регулятора, основываясь на опыте ведущих центробанков мира и привнося свои знания и умения, так, что сегодня Национальный банк пользуется репутацией одного из самых прозрачных центробанков мира и одного из самых открытых государственных институтов в Украине”, – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

“После себя я оставляю отлаженную систему управления коммуникациями, активную работу над повышением финансовой грамотности, современные и клиентоориентированные каналы коммуникаций НБУ и профессиональную команду”, – отметила Бондаренко.

В НБУ назвали ключевые достижения в плоскости коммуникаций и повышения финансовой грамотности за время каденции Бондаренко, среди них, в частности:

  • создание Стратегии коммуникаций НБУ и построение системы управления коммуникациями НБУ;
  • проведение международных тематических мероприятий – Ежегодной исследовательской конференции на тему “Коммуникации центрального банка: от тайны к прозрачности” и тематического международного семинара для коммуникационщиков центральных банков в 2019 году, а также международного “Форума по финансовой инклюзии. Никого за бортом” в 2018-2019 гг.;
  • разработка Стратегии финансовой грамотности (визия);
  • запуск нового веб-сайта НБУ.


Фото: НБУ

По материалам Finance.UA
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