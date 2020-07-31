Межбанк: спекулянты загнали курс доллара максимально вверх

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Первый рабочий день августа прошел как раз по тому сценарию, который мы описали в свое утреннем прогнозе – низкие объемы операций клиентов на фоне активных попыток спекулянтов разогреть котировки в течение дня. И попытки спекулянтов сыграть “на повышение” им удались. В результате – доллар на межбанке вырос до уровня 27,84/27,86 к концу сессии.
Компании были малоактивны на рынке в первые час-полтора сессии так как подводили итоги прошлого месяца и определялись с окончательной стратегией работы на новый период.
Лишь ближе к 12 часам на торги вышли основные игроки, среди которых оказалось больше покупателей, и это быстро развернуло котировки в сторону роста. А спекулянты оперативно воспользовались ситуацией и на небольших по суммам сделках загнали курс доллара максимально вверх к концу сессии. НБУ не стал вмешиваться в ход событий и сегодня участия в работе межбанка не принимал.
Как и в прошлую пятницу, курс евро на торгах был «привязан» к кросс-курсу пары евро/доллар на международных площадках с коррекцией курса евровалюты относительно гривны через соотношение пар евро/доллар и доллар/гривна. Завершилась сессия по евро уровнем 32,6368/32,6602 гривен.
Ход торгов:
В первый час сессии предложение превышало спрос и доллар просел с 27,73/27,76 гривен до 27,67/27,69 к 11:00. Но затем на торги постепенно стали выходить основные покупатели и своими операциями стали подтягивать котировки вверх. К 12:00 – до 27,695/27,715 гривен и до 27,75/27,78 к обеду. Именно в этот период на торгах были замечены иностранцы с покупкой валюты, что дало спекулянтам сигнал к активному раскручиванию котировок.
После обеда спекулятивное давление на гривну росло на фоне все меньшего количества реальных продавцов и все большей спекулятивной составляющей. Это привело к постепенному росту курса и в 16:00 доллар уже находился в пределах 27,82/27,84 гривен, а завершилась сессия котировками 27,84/27,86.
Главные события 3 августа на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,80 / 27,82
евро – 32,58/ 32,60
российский рубль – 0,3758 / 0,3761
Курсы валют на Межбанке
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