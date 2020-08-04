С начала года 5% киевлян вообще не платят за коммуналку - КГГА

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С начала года долги за жилищно-коммунальные услуги в столице выросли на 4%, без учета электроэнергии и газа. Ориентировочно 5% потребителей вовсе не рассчитываются за коммуналку.
Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.
“С начала года долги за жилищно-коммунальные услуги выросли на 4% и это без учета электроэнергии и газа, и составили 5,1 млрд гривен. Это достаточно большая сумма. Вместе с тем, ориентировочно 5% потребителей не рассчитываются за потребленное вообще”, – сообщили в КГГА.
Также отмечается, что на период карантина для киевлян работают онлайн-сервисы для дистанционных расчетов. В частности оплатить полученные жилищно-коммунальные услуги можно через личный кабинет УК “Центр коммунального сервиса” и воспользовавшись Qr-кодом.
“На протяжении карантина льготный период оплаты за квартплату продолжается до конца месяца. Ранее скидка действовала для тех, кто платит до 20 числа текущего месяца, в период действия ограничительных мероприятий – до конца месяца”, – добавили в сообщении.
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