Минюст хочет взяться за валютных должников

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Министерстве юстиции Украины направили письмо в адрес Президента государства Владимира Зеленского с просьбой наложить право вето на законопроект №3640.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста на странице ведомства в Facebook.
Читайте также: Новые правила взыскания налогового долга
Отметим, что речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте».
Своими положениями закон вводит мораторий на любого рода взыскание долгов, что является негативной тенденцией для украинской экономики.
Как указано в публикации Минюста, общепринятая форма долговых обязательств между должником и кредитором является одной из основ современной капиталистической экономики, поэтому нельзя подобными законами нарушать этот хрупкий баланс взаимодействия.
В министерстве подчеркивают, что этот закон не избавит украинцев от задолженности, а лишь увеличит ее.
Напомним, что представители Ассоциации частных исполнителей Украины обеспокоены нововведениями законопроекта от Минюста «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принудительного исполнения судебных решений и решений других органов».
Также Минюст инициирует создание инвестиционного суда, который положительно оценивают украинские эксперты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августаВчера, 21:02 - 14804 7
"Предпринимателями могут быть не больше 10% людей"- эксперт об ужесточении требований к занятости для получателей соцпомощиВчера, 17:20 - 16026 5
В мире до рекордного минимума упал спрос на ювелирные изделияВчера, 13:08 - 2386 4
Украинцы задолжали за коммуналку рекордные суммы2 ч. назад - 500 3
Украина перешла на рыночные цены на газ для населения5 ч. назад - 1743 3
"Предпринимателями могут быть не больше 10% людей"- эксперт об ужесточении требований к занятости для получателей соцпомощиВчера, 17:20 - 16026 5
Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августаВчера, 21:02 - 14804 7
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в магазинах ввели новшества4 ч. назад - 4552
Эксперт сообщил, какие квартиры в Киеве покупают для сдачи в арендуВчера, 16:09 - 4459 1
Как изменился спрос на ремонтные работы и стройматериалы (инфографика)Вчера, 19:07 - 2869
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю6 ч. назад - 179
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 453
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 468
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 686
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2351