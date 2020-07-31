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Минюст хочет взяться за валютных должников

Минюст хочет взяться за валютных должников

В Министерстве юстиции Украины направили письмо в адрес Президента государства Владимира Зеленского с просьбой наложить право вето на законопроект №3640.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста на странице ведомства в Facebook.

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Отметим, что речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте».

Своими положениями закон вводит мораторий на любого рода взыскание долгов, что является негативной тенденцией для украинской экономики.

Как указано в публикации Минюста, общепринятая форма долговых обязательств между должником и кредитором является одной из основ современной капиталистической экономики, поэтому нельзя подобными законами нарушать этот хрупкий баланс взаимодействия.

В министерстве подчеркивают, что этот закон не избавит украинцев от задолженности, а лишь увеличит ее.

Напомним, что представители Ассоциации частных исполнителей Украины обеспокоены нововведениями законопроекта от Минюста «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принудительного исполнения судебных решений и решений других органов».

Также Минюст инициирует создание инвестиционного суда, который положительно оценивают украинские эксперты.

По материалам Первый деловой
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