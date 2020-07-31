"Укрэнерго" назначили нового руководителя (фото)

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Председателем правления НЭК “Укрэнерго” назначен Владимир Кудрицкий. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании наблюдательного совета компании 2 августа 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается в сообщении, назначение состоялось после проведения соответствующего конкурса.
Кудрицкий занимал должность первого заместителя председателя правления с сентября 2019 года, а с конца февраля 2020 года исполнял обязанности руководителя “Укрэнерго”. В компанию Владимир Кудрицкий пришел в 2016 году. Занимал пост заместителя директора по инвестициям.
До назначения в “Укрэнерго” Кудрицкий работал директором по развитию АО “Укртранснафта”, был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в ведущих международных и украинских компаниях: MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.
Кудрицкий получил образование по международной экономики в Киевском национальном экономическом университете.
Фото: “Укрэнерго”
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