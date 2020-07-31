ОПЕК+ перешла к ослаблению ограничений нефтедобычи

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ОПЕК + с 1 августа перешла ко второму этапу соглашения о сокращении добычи, который заключается в ослаблении ограничений с беспрецедентных 9,7 млн миллиона баррелей в сутки до 7,7 млн.
Как сообщает OilExp, ряд экспертов предупреждает, что на фоне новых вспышек COVID-19 в мире подобный шаг со стороны ОПЕК + может оказаться крайне рисковым.
«Эксперимент ОПЕК + по увеличению добычи с августа может иметь неприятные последствия, поскольку самое худшее для спроса на мировом рынке нефти еще не позади. Он опять перейдет в состояние мини-избытка, и дефицита предложения на нем не будет до декабря», – считают эксперты Rystad Energy.
Впрочем, фактические договоренности альянса предполагают, что за счет «долгов» по сокращению добычи нефти стран, которые недовыполняли соглашение ОПЕК + ранее, и тех, кто обязался все компенсировать в июле-сентябре, реальное сокращение в августе будет выше целевого. Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман оценивал, что с учетом «двоечников» ограничения ОПЕК + в августе-сентябре могут составить до 8,3 млн баррелей в сутки.
В число «двоечников» попали Нигерия, Ирак, Ангола, Казахстан и ряд небольших производителей нефти. При сохранении высокой дисциплины ОПЕК +, а также выполнении «двоечниками» своих обещаний такой расклад может создать определенный буфер для рынка, полного неопределенностей.
Напомним, в апреле страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне. В рамках крупнейшего соглашения о снижении добычи в истории страны планируют сокращать производство в течение двух лет – до апреля 2022 года. Страны, входящие в «большую двадцатку», также станут частью соглашения, что вместе с ОПЕК + позволит убрать с рынка около 20 млн баррелей в сутки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августаВчера, 21:02 - 17248 10
"Предпринимателями могут быть не больше 10% людей"- эксперт об ужесточении требований к занятости для получателей соцпомощиВчера, 17:20 - 16938 5
Украина перешла на рыночные цены на газ для населения (инфографика)8 ч. назад - 2360 4
В мире до рекордного минимума упал спрос на ювелирные изделияВчера, 13:08 - 2855 4
Украинцы задолжали за коммуналку рекордные суммы5 ч. назад - 815 3
Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августаВчера, 21:02 - 17248 10
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в магазинах ввели новшества7 ч. назад - 8200
Как изменился спрос на ремонтные работы и стройматериалы (инфографика)Вчера, 19:07 - 3449
Система электронных платежей НБУ переходит на режим 23/77 ч. назад - 2527
Украина перешла на рыночные цены на газ для населения (инфографика)8 ч. назад - 2360 4
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю9 ч. назад - 217
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 469
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 478
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 695
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2367