ОПЕК+ перешла к ослаблению ограничений нефтедобычи

ОПЕК + с 1 августа перешла ко второму этапу соглашения о сокращении добычи, который заключается в ослаблении ограничений с беспрецедентных 9,7 млн миллиона баррелей в сутки до 7,7 млн.

Как сообщает OilExp, ряд экспертов предупреждает, что на фоне новых вспышек COVID-19 в мире подобный шаг со стороны ОПЕК + может оказаться крайне рисковым.

«Эксперимент ОПЕК + по увеличению добычи с августа может иметь неприятные последствия, поскольку самое худшее для спроса на мировом рынке нефти еще не позади. Он опять перейдет в состояние мини-избытка, и дефицита предложения на нем не будет до декабря», – считают эксперты Rystad Energy.

Впрочем, фактические договоренности альянса предполагают, что за счет «долгов» по сокращению добычи нефти стран, которые недовыполняли соглашение ОПЕК + ранее, и тех, кто обязался все компенсировать в июле-сентябре, реальное сокращение в августе будет выше целевого. Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман оценивал, что с учетом «двоечников» ограничения ОПЕК + в августе-сентябре могут составить до 8,3 млн баррелей в сутки.

В число «двоечников» попали Нигерия, Ирак, Ангола, Казахстан и ряд небольших производителей нефти. При сохранении высокой дисциплины ОПЕК +, а также выполнении «двоечниками» своих обещаний такой расклад может создать определенный буфер для рынка, полного неопределенностей.

Напомним, в апреле страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне. В рамках крупнейшего соглашения о снижении добычи в истории страны планируют сокращать производство в течение двух лет – до апреля 2022 года. Страны, входящие в «большую двадцатку», также станут частью соглашения, что вместе с ОПЕК + позволит убрать с рынка около 20 млн баррелей в сутки.