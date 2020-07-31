Glovo начал работу в Ирпене и Буче

3 августа испанский сервис Glovo продолжает увеличивать зону покрытия сервиса в Киевской области и подключать новые населенные пункты.

Об этом компания сообщила Finance.ua.

Сегодня услуги быстрой курьерской доставки Glovo стали доступны для жителей Бучи и Ирпеня. Зона доставки в Ирпене – от улицы Киевской до Гостомельского шоссе, а на юге ограничена улицей Достоевского. Северная часть Ирпеня граничит с зоной доставки в Буче, где покрытие сервиса распространяется почти на весь город.

В обоих городах сервис Glovo доставляет с 10:00 до 23:00.

Главный интерфейс приложения Glovo имеет 5 бабблов, которые характеризуют основные услуги для заказов: «Рестораны», «Супермаркеты», «Здоровье и красота», «Экспресс-курьер» и «Что угодно». Сориентироваться в заведениях поможет опция фильтров, позволяющая отсортировать рестораны и магазины по типу, предпочтениям пользователей сервиса, стоимости доставки и расположению.

Стоимость доставки в баббле «Рестораны» составляет 40 грн, в «Супермаркеты» 60 грн, в «Здоровье и красота» варьируется от 30 до 60 грн в зависимости от заведения.

Чтобы начать пользоваться сервисом Glovo, необходимо загрузить приложение с App Store или Google Play на свой смартфон, создать учетную запись, выбрать способ оплаты и определиться с заказом. Пользователями приложения Glovo могут стать только совершеннолетние лица. При оформлении заказа обязательно нужно проверить геолокацию и способ оплаты. В случае возникновения вопросов относительно заказа, в приложении есть возможность связаться со службой поддержки.

Glovo – это сервис доставки, позволяющий приобрести, доставить, передать любой предмет или продукт в пределах вашего города. Компания из Барселоны сегодня работает в более 650 городах в 22 странах мира на трех континентах – Европе, Центральной и Южной Америке, Африке к югу от Сахары.

В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в 25 городах – Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах, Вишневом, Борисполе, Броварах, Кривом Роге, Тернополе, Ровно, Кропивницком, Буче и Ирпене.

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