Microsoft выводит на рынок смартфон с двумя дисплеями (фото)

Через десять месяцев после презентации сложный смартфон Microsoft готов выйти на рынок.

Главный редактор портала Windows Central Зак Боуден, ссылаясь на анонимные источники, сообщил, что производство гаджета уже началось, а первые покупатели получат Surface Duo менее, чем через месяц, пишет HighTech Plus.

В октябре 2019 года, через три года после неудачи со смартфонами под брендом Lumia, Microsoft объявила о возвращении на рынок мобильных устройств. Компания показала сложный Surface Duo на базе Android 10, который стал гибридом смартфона и планшета. Однако в отличие от Samsung со смартфоном Galaxy Fold, в Microsoft решили не экспериментировать с технологиями гибкого экрана и выбрали более простой формфактор – Surface Duo получил два отдельных дисплея, соединенных шарниром, который вращается на 360 градусов.

«Производство Surface Duo уже началось, а первые покупатели получат смартфоны в течение недели, начиная с 24 августа, как я и говорил. Осталось ждать меньше месяца!», – написал Боуден в Twitter.



Фото: hightech.plus

В начале месяца Панос Панай, директор по продуктам Microsoft, и исполнительный директор Лиат Бензур опубликовали в Twitter фотографии рабочих прототипов и не стали скрывать, что топ-менеджеры компании уже давно используют Surface Duo в качестве основных смартфонов.

Позже Федеральная комиссия по связи США (FCC) зарегистрировала смартфон под кодовым названием «Microsoft Corporation Phablet Device», а также проверила работу двух дисплеев, шарниры и сетевые возможности устройства. На следующий день после FCC смартфон появился на сайте Bluetooth SIG и получил лицензию на использование одноименной технологии.



Фото: hightech.plus

Несмотря на официальные данные регуляторов и публикации топ-менеджеров Microsoft, можно предположить, что источники Windows Central не ошибаются и смартфон Surface Duo действительно появится на рынке во второй половине августа.