Июль подогрел спрос на новые авто

В течение прошлого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали 8,4 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Таким образом, по сравнению с прошлым годом июльский спрос на новые авто в Украине вырос на 10 процентов.

Об этом пишет Укравтопром.

Самой популярной маркой месяца стала Renault.

В июле свои первые регистрационные номера получили 1440 машин этой французской марки. Свой результат годичной давности Рено улучшила на 20 процентов.

Toyota, июльский показатель продаж которой увеличился на 10% до 1147 шт.

На третьем месте Skoda, которая реализовала за месяц – 457 машин, при этом на треть отстав от своего прошлогоднего результата.

С 6-процентным падением в годовом измерении четвертую позицию занял Hyundai – 442 авто.

KIA – 429 авто (-28%).

В ТОП-10 июльского рынка вошли: Volkswagen – 361 шт. (+7%); Peugeot – 352 шт. (+113%); Suzuki – 351 шт. (+36%); Nissan – 332 шт. (-32%); Mazda – 279 шт. (+20%).

Бестселлером месяца стал автомобиль RENAULT Sandero, в активе которого 549 регистраций.

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