Июль подогрел спрос на новые авто

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В течение прошлого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали 8,4 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Таким образом, по сравнению с прошлым годом июльский спрос на новые авто в Украине вырос на 10 процентов.
Об этом пишет Укравтопром.
Самой популярной маркой месяца стала Renault.
В ТОП-10 июльского рынка вошли: Volkswagen – 361 шт. (+7%); Peugeot – 352 шт. (+113%); Suzuki – 351 шт. (+36%); Nissan – 332 шт. (-32%); Mazda – 279 шт. (+20%).
Бестселлером месяца стал автомобиль RENAULT Sandero, в активе которого 549 регистраций.
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