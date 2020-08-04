Украинцам обещают в августе рост цен вместо снижения (инфографика)

В Украине с начала года подорожали самые востребованные товары и услуги. Это видно из данных Госслужбы статистики и подтверждено экономистами.

За январь-июнь из продуктов существенно – от 3% и более – подешевели только куриные тушки, яйца и мука. Меньше – в пределах 1,5% – упали цены на свинину и подсолнечное масло. Из промтоваров резко снизилась цена бензина – удешевление на 24% – это 7 грн/л, или почти четверть стоимости. Заправив полный бак, можно сэкономить порядка 300 грн.

По мнению экспертов, такой нетипичный рост цен математически искажает общую картину повышения цен за полгода, так что корректнее будет его в этот раз не учитывать. Иначе получится, что с начала года инфляция составила около 10%.

Напомним: по нашим подсчетам, в первом квартале “корзинка” подешевела на 1,1% в сравнении с декабрем 2019 года, что соответствовало почти нулевой инфляции, насчитанной Госслужбой статистики за первые три месяца нынешнего года. Исключив яблоки, получим рост цен за полгода на 2,6% (инфляция по Госстату – 2%). Но с учетом того, что в первом квартале “корзинка” подешевела на 1,1%, это значит, что во втором квартале она подорожала сразу на 3,7%!

За счет чего получился такой рост? Для этого надо сравнить изменение цен поквартально. Так вот, если в первом квартале подешевели семь позиций из 20, а на четыре – цена не изменилась, то во втором квартале тренд стал противоположным. Квартал к кварталу имеем рост цен, подешевели только три: куриные тушки (на 6,2%) и бензин (на 17,3%), молоко стало стоить меньше на символические 0,4% (10 коп./л).

Остальные учитываемые нами позиции выросли в цене за второй квартал на 0,4-1%. В деньгах это с начала года – на 130 грн, в сравнении с 1 кварталом – на 178 грн.

Почему дорожало. Экономисты разделяют подорожавшие позиции на две группы – товары, цена которых во втором квартале увеличилась на 10% и более, и товары, стоимость которых выросла ненамного.

“Яйца во втором квартале значительно дорожали потому, что снижение цены на них в первом квартале не было экономически обоснованным, – разъяснил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Произошло затоваривание из-за того, что ЕС ввел запрет на импорт украинской курятины и яиц по санитарным требованиям. Поэтому яйца в конце первого квартала продавались дешевле себестоимости, и производители об этом предупреждали.

Но во втором квартале тренд поменялся, и в итоге к концу второго квартала яйца стоят уже не на 29% дешевле, чем в декабре 2019 года, а всего на 9%. Гречка, дешевевшая в течение двух лет, снова дорожает, так как ее посевы сократились, а импорт из РФ и Казахстана под запретом. Овощи борщевого набора значительно подорожали в апреле-июне из-за холодной весны и карантина – импорт упал в разы. Из-за карантина “золотыми” стали и яблоки. Остальные продукты дорожали, в зависимости от спроса и предложения”.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прокомментировал рост цен на гречку и сигареты.

“Подорожание гречневой крупы было прогнозируемым, гречихи в прошлом году посеяли мало, запасы заканчиваются, поэтому и цена пошла вверх, – отметил Олег Пендзин. – Сигареты дорожают, ибо на них ежегодно повышаются акцизы примерно на 20% за год (около 10 грн за пачку сигарет среднего класса). Так будет, пока цена не достигнет 90 грн за пачку (3 евро) – такое обязательство Украина взяла на себя еще в 2016 году, подписав Ассоциацию с ЕС”.

Почему дешевело. Курятина, по словам Алексея Дорошенко, снижалась в цене еще и потому, что покупательная способность почти половины семей, в которых трудоспособные потеряли работу из-за карантина, резко уменьшилась.

Олег Пендзин считает снижение цен на молоко и подсолнечное масло сезонным. А вот на удешевление топлива опять-таки повлиял карантин, причем не только в Украине, но и в мире. Были отменены автобусные и железнодорожные пассажирские перевозки, да и личный транспорт ездил намного меньше, так как люди стали работать удаленно. Второй фактор удешевления топлива – более чем двукратное падение во втором квартале цен на нефть – ниже чем 20 долларов за баррель.