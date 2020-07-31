Fiat Chrysler получил убыток в 1 миллиард евро

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Во II квартале 2020 года итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles получил чистый убыток в 1,048 миллиарда евро.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Также концерн сократил выручку на 56% из-за локдаунов, объявленных из-за пандемии, и снижения спроса.
Квартальная выручка автопроизводителя снизилась до 11,7 млрд евро с 26,7 млрд евро годом ранее.
Скорректированный убыток до процентных и налоговых выплат в прошлом квартале составил 928 млн евро по сравнению с 1,527 млрд евро во втором квартале 2019 года.
Показатель был отрицательным во всех регионах, кроме Северной Америки, где был зафиксирован доход в размере 39 млн евро по сравнению с 1,565 млрд годом ранее.
Компания отметила, что спрос в США превзошел ожидания, и концерн увеличил долю на американском розничном рынке в прошлом квартале.
Глобальные продажи FCA в прошлом квартале упали на 63%, до 424 000 автомобилей.
Концерн отметил, что все его заводы в Северной Америке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулись к докоронавирусной интенсивности работы.
Производство в Европе восстанавливается более медленными темпами и должно достичь уровней до пандемии до конца сентября.
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