Turkish Airlines возобновила прямые рейсы в Харьков

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Авиакомпания Turkish Airlines после перерыва длительностью 4,5 месяца возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков.
Об этом сообщает avianews.com.
“Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места”, – отмечает издание.
Turkish Airlines будет летать в Харьков четыре раза в неделю по смешанному расписанию. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы вечером, по средам и воскресеньям — утром.
Напомним, страны-члены Евросоюза откроют границы для украинских туристов не ранне конца сентября. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, украинские дипломаты и Министерство здравоохранения максимально обеспечивают обмен данными и ведут индивидуальный диалог со странами-членами ЕС.
В какие страны украинцы могут полететь на отдых:
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