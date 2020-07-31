Turkish Airlines возобновила прямые рейсы в Харьков

Авиакомпания Turkish Airlines после перерыва длительностью 4,5 месяца возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков.

Об этом сообщает avianews.com.

“Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места”, – отмечает издание.

Turkish Airlines будет летать в Харьков четыре раза в неделю по смешанному расписанию. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы вечером, по средам и воскресеньям — утром.

Напомним, страны-члены Евросоюза откроют границы для украинских туристов не ранне конца сентября. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, украинские дипломаты и Министерство здравоохранения максимально обеспечивают обмен данными и ведут индивидуальный диалог со странами-членами ЕС.

Справка Finance.ua:

В какие страны украинцы могут полететь на отдых:

Турцию, Египет, Болгарию – въезд и возвращение без ограничений;

Черногорию – 14-дневная самоизоляция по прибытии в Украину;