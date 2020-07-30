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Эстония принимает заявки на первые визы для фрилансеров

Эстония принимает заявки на первые визы для фрилансеров

Эстонская Digital Nomad Visa (DNV) позволит удаленным работникам со всего мира легально находиться в стране до 1 года.

Как сообщает пресс-служба программы Правительства Эстонии e-Residency, подать заявку на ее получение можно уже с 1 августа на английском, эстонском или русском языке.

В зависимости от того, сколько планирует находиться в стране удаленный сотрудник, предлагают два вида визы — короткая (C-visa) и долгосрочная (D-visa). Цена D визы — 100 евро, а С — 80 евро.

Все аппликанты пройдут тщательный отбор по процедуре получения других виз.

Основные требования:

– подтверждение статуса удаленного работника или цифрового кочевника;

– подтверждение месячного дохода за последние 6 месяцев;

– подтверждение, что на счету есть минимум 116,80 евро на день (или 3 504 евро на первый месяц).

“Мы поддерживаем разработку Digital Nomad Visa уже почти два года. E-Residency изменило подход к ведению бизнеса, а DNV изменит подход к работе”, — говорит управляющий директор e-Residency Отт Ваттер.

В отличие от уже существующих виз такого типа, Эстония предлагает ее не только цифровым кочевникам, но и людям, которые работают по контракту на компанию, находящуюся за пределами Эстонии.

Кроме того, это хорошая возможность для электронных резидентов. Виза позволит настроить бизнес в ЕС, легально находясь в Эстонии.

В частности, цифровая виза кочевников позволит иностранцам, которые заняты на работах независимо от места и времени, в основном, в области технологий, финансов или маркетинга, работать в Эстонии до года.

По материалам Дело
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