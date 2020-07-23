Мировые ИТ-гиганты за день подорожали на $250 млрд

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Рыночная стоимость крупнейших мировых ИТ-компаний Amazon, Apple, Facebook и Google Alphabet в четверг, 30 июля, увеличилась на $ 250 млрд, превысив $ 5 трлн.
Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило информагентство Bloomberg.
Скачок стоимости акций мировых гигантов ИТ-индустрии на биржах произошел после выхода квартальных отчетов компаний.
Чистая прибыль Apple в апреле-июне выросла на 18% относительно того же периода 2019 года, до $ 16,3 млрд, выручка – на 11%, до $ 59,7 млрд.
Чистая прибыль Amazon почти в 10 раз превысила прогноз биржевых аналитиков, достигнув $ 10,3 на акцию. Выручка выросла на 40%, до $ 88,91 млрд.
Выручка Facebook составила $ 18,7 млрд при прогнозе $ 17,4 млрд, чистая прибыль $ 1,8 на акцию при прогнозе $ 1,39 – на $ 1 млрд меньше.
Чистая прибыль Google Alphabet составила $ 10,13 на акцию по сравнению с прогнозом в $ 8,21. Выручка составила $ 38,30 млрд, из них от видеосервиса YouTube – $ 3,81 млрд, облачные сервисы – $ 3,01 млрд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 5774 13
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селах9 ч. назад - 899 10
1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэк9 ч. назад - 2476 6
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен12 ч. назад - 57924 6
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 7857 5
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен12 ч. назад - 57924 6
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 7857 5
Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфереВчера, 21:30 - 4489 3
"Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2"9 ч. назад - 3950 3
1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэк9 ч. назад - 2476 6
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет5 ч. назад - 100
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 265
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 493
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2110
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1093 1