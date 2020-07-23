Мировые ИТ-гиганты за день подорожали на $250 млрд

Рыночная стоимость крупнейших мировых ИТ-компаний Amazon, Apple, Facebook и Google Alphabet в четверг, 30 июля, увеличилась на $ 250 млрд, превысив $ 5 трлн.

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило информагентство Bloomberg.

Скачок стоимости акций мировых гигантов ИТ-индустрии на биржах произошел после выхода квартальных отчетов компаний.

Чистая прибыль Apple в апреле-июне выросла на 18% относительно того же периода 2019 года, до $ 16,3 млрд, выручка – на 11%, до $ 59,7 млрд.

Чистая прибыль Amazon почти в 10 раз превысила прогноз биржевых аналитиков, достигнув $ 10,3 на акцию. Выручка выросла на 40%, до $ 88,91 млрд.

Выручка Facebook составила $ 18,7 млрд при прогнозе $ 17,4 млрд, чистая прибыль $ 1,8 на акцию при прогнозе $ 1,39 – на $ 1 млрд меньше.

Чистая прибыль Google Alphabet составила $ 10,13 на акцию по сравнению с прогнозом в $ 8,21. Выручка составила $ 38,30 млрд, из них от видеосервиса YouTube – $ 3,81 млрд, облачные сервисы – $ 3,01 млрд.