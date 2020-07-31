Стало известно, сколько заработал министр финансов в июне

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В прошлом месяце зарплата министра финансов Сергея Марченко составила 47,23 тыс. грн, сообщили в министерстве на запрос Українських новин. Такую же зарплату получили его заместители Денис Улютин, Юрий Гелетий, Светлана Воробей, Роман Ермоличев, Юрий Драганчук, Василий Шкураков и госсекретарь Константин Ващенко.
Эта сумма – так называемая карантинная зарплата, которая равна десяти прожиточным минимумам.
Например, министру социальной политики Марине Лазебной в июне начислили те же 47,23 тыс. грн заработной платы. При этом зарплаты заместителей варьируются от 16,5 тыс. до 47,23 тыс. грн. Должностной оклад Лазебной составил 56,1 тыс. грн, а за государственную тайну дополнительно доплатили 11,22 тыс. грн. На сборы и налоги ушло более 9,2 тыс. грн.
При этом из должностного оклада министра вычли 20,09 тыс. грн. Его урезание произвели в соответствии с ограничением размера зарплаты чиновников, установленного законом “О государственном бюджете Украины на 2020 год”. Поэтому фактически глава Минсоцполитики получила 38,02 тыс. грн.
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