Регионы - лидеры по зарплатам (инфографика)

Зарплата в июне выросла во всех областях и в Киеве. Напомним: в мае в столице и семи регионах заработки уменьшились на 0,4-1,5%, а в двух областях – Донецкой и Черкасской – майские зарплаты оказались меньше апрельских соответственно на 5% и 4,4%.

Реальная, то есть с учетом инфляции, зарплата также увеличилась: к маю 2020 года на 9,5%, к июню 2019 года – на 4,8%. То есть средний украинец теперь считается богаче, чем он был и год назад, и месяц назад. Но – средний, так как в зависимости от регионов и сфер занятости, зарплаты увеличились по-разному. А в некоторых отраслях они оказались даже меньше, чем год назад.

Если сравнить, какая средняя зарплата была в январе 2020, то рост за полгода будет скромнее – 852 грн (+7,9%), так как тогда украинец зарабатывал 10 727 грн в месяц. А в сравнении с мартом 2020 года окажется, что мы только чуть превысили докарантинный уровень: 11 446 грн составила зарплата в марте и 11 579 грн – в июне. То есть плюс всего 133 грн, или 1,1%.

В Киеве зарплаты традиционно самые высокие – 16 393 грн (+7,4% по сравнению с маем). Это в 1,7 раза больше, чем в самой низкоплачиваемой Черновицкой области – 9504 грн. Но Буковина в июне показала самые высокие темпы роста зарплат – на 20%.

Уточним: речь идет о заработках без вычета налогов. На руки средний работник получает на 19,5% меньше.



Регионы. В Киеве чистая средняя зарплата по итогам июня составила 13 196 грн.

На втором месте по уровню зарплат также традиционно осталась Донецкая область – там в единственной из областей заработки выше 12 тыс грн – 12 445 грн (+622 грн, или +5%). Такая высокая зарплата среди областей достигнута впервые.

На третье место, опередив на 140 грн “бронзового призера” мая – Днепропетровскую область – благодаря более высоким темпам роста зарплат, вышла Киевская область – 11 795 грн, (+1083 грн или +10,1%).

Зарплату выше 11 тыс. грн платят еще в двух областях: Запорожской – 11 555 грн (+7,4%) и Николаевской – 11 282 грн (+7,6%).

В 13 областях зарплаты оказались выше 10 тыс. грн (в мае – в шести), в шести областях (в мае в 17-ти) – в пределах 9,5-9,8 тыс. грн. В Черновицкой области – 7650 грн.