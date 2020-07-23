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Во Франции началась сборка крупнейшего термоядерного реактора стоимостью 20 млрд евро

Во Франции началась сборка крупнейшего термоядерного реактора стоимостью 20 млрд евро

На этой неделе произошло важное событие, потенциально способное произвести революцию в энергетике — 28 июля на юге Франции ученые приступили к сборке международного экспериментального токамака ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), который должен доказать на практике жизнеспособность концепции коммерческого термоядерного реактора, способного выделять больше энергии, чем затрачивать. В официальной церемонии начала сборки ITER 28 июля, которая транслировалась в YouTube, приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и первые лица стран-партнеров ITER.

Управляемый термоядерный синтез — это Святой Грааль устойчивой энергетики, потенциально неограниченный источник экологически чистой энергии. Технология рассматривается в качестве более эффективной и безопасной альтернативы АЭС, на которые приходится около 10% всемирной генерации электричества. Современные АЭС, как известно, преобразуют тепловую энергию, выделяющуюся при распаде радиоактивных изотопов, в электрический ток. Термоядерные реакторы же работают по совершенно другому принципу, основанном не на расщеплении, а на синтезе более тяжелых элементов из более легких. Такая схема в самом общем смысле аналогична происходящим в ядрах звезд реакциям. Основными концепциями являются токамак и стелларатор. Основной проблемой таких установок является создание и поддержание подходящих условий.

ITER — не первый экспериментальный реактор, но самый крупный проект такого рода. Всего в нем участвуют 35 стран, в том числе США, Китай, Великобритания, Швейцария, Индия, Япония, Южная Корея и 27 стран-участников Европейского союза. Конструкция ITER считается одной из сложнейших, когда-либо разработанных человеком. Общая масса реактора оценивается в 23 тысячи тонн. Сама установка займет целое здание. Работы над этим проектом начались еще в 1992 году, а разрешение на строительство было получено 14 лет назад. Подготовительные работы стартовали в 2007 году в исследовательском центре Кадараш, а в конце мая 2020 года в шахту реактора опустили основание криостата общей массой 1250 тонн, что, по сути, является отправной точкой процесса создания самого реактора.

По материалам УКРИНФОРМ
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