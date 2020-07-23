Во Франции началась сборка крупнейшего термоядерного реактора стоимостью 20 млрд евро

На этой неделе произошло важное событие, потенциально способное произвести революцию в энергетике — 28 июля на юге Франции ученые приступили к сборке международного экспериментального токамака ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), который должен доказать на практике жизнеспособность концепции коммерческого термоядерного реактора, способного выделять больше энергии, чем затрачивать. В официальной церемонии начала сборки ITER 28 июля, которая транслировалась в YouTube, приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и первые лица стран-партнеров ITER.

Управляемый термоядерный синтез — это Святой Грааль устойчивой энергетики, потенциально неограниченный источник экологически чистой энергии. Технология рассматривается в качестве более эффективной и безопасной альтернативы АЭС, на которые приходится около 10% всемирной генерации электричества. Современные АЭС, как известно, преобразуют тепловую энергию, выделяющуюся при распаде радиоактивных изотопов, в электрический ток. Термоядерные реакторы же работают по совершенно другому принципу, основанном не на расщеплении, а на синтезе более тяжелых элементов из более легких. Такая схема в самом общем смысле аналогична происходящим в ядрах звезд реакциям. Основными концепциями являются токамак и стелларатор. Основной проблемой таких установок является создание и поддержание подходящих условий.

ITER — не первый экспериментальный реактор, но самый крупный проект такого рода. Всего в нем участвуют 35 стран, в том числе США, Китай, Великобритания, Швейцария, Индия, Япония, Южная Корея и 27 стран-участников Европейского союза. Конструкция ITER считается одной из сложнейших, когда-либо разработанных человеком. Общая масса реактора оценивается в 23 тысячи тонн. Сама установка займет целое здание. Работы над этим проектом начались еще в 1992 году, а разрешение на строительство было получено 14 лет назад. Подготовительные работы стартовали в 2007 году в исследовательском центре Кадараш, а в конце мая 2020 года в шахту реактора опустили основание криостата общей массой 1250 тонн, что, по сути, является отправной точкой процесса создания самого реактора.