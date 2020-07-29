Украинцы инвестировали в домашние солнечные панели более 520 млн евро (видео)

Более 520 млн евро – именно столько инвестировано украинскими домохозяйствами в солнечные панели, в собственную энергонезависимость.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

На сегодня более 25 тыс. семей уже перешли на «чистую» электроэнергию в быту.

Кроме экономии на платежках, это дополнительная мотивация для семей быть энергосберегающими.

Напомним, в июне украинцы получили более 270 млн грн “теплых кредитов” по государственной программе энергоэффективности.

Справка Finance.ua

Преимущества СЭС:

способствует избежанию потерь в сетях при транспортировке электроэнергии;

дополнительный стимул для владельцев следить за потреблением электроэнергии, менять поведение на энергосберегающее, внедрять энергоэффективные мероприятия и использовать «smart»-технологии.

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