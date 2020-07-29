Украинцы инвестировали в домашние солнечные панели более 520 млн евро (видео)

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Более 520 млн евро – именно столько инвестировано украинскими домохозяйствами в солнечные панели, в собственную энергонезависимость.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
На сегодня более 25 тыс. семей уже перешли на «чистую» электроэнергию в быту.
Кроме экономии на платежках, это дополнительная мотивация для семей быть энергосберегающими.
Напомним, в июне украинцы получили более 270 млн грн “теплых кредитов” по государственной программе энергоэффективности.
Преимущества СЭС:
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