Сегодня вступают в силу новые правила адаптивного карантина

С 1 августа вступает в силу постановление Кабинета Министров от 22 июля 2020 г. №641 «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

Об этом напоминается на правительственном портале.

“В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19”, – говорится в сообщении.

Зеленая зона предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, заведения культуры;

прием новых изменений в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ , кафе и ресторанов.

Пересечение границы:

из стран из «зеленой зоны» – нужен только страховой полис;

для стран из «красной зоны» – нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР -тест.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается тот, в котором наличествует один из следующих признаков:

1. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов;

2. Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней

3. Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов;

4. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 процентов.

5. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Переход региона из одной зоны в другую возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Минздрава, заведения образования будут вынуждены закрыть на карантин.

В Украине начнется постепенное привлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основные требования: заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе.

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