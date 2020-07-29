Сегодня вступают в силу новые правила адаптивного карантина

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С 1 августа вступает в силу постановление Кабинета Министров от 22 июля 2020 г. №641 «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.
Об этом напоминается на правительственном портале.
“В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19”, – говорится в сообщении.
Зеленая зона предусматривает:
Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:
Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:
Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:
Пересечение границы:
Регионом с широким распространением COVID-19 считается тот, в котором наличествует один из следующих признаков:
1. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов;
2. Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней
3. Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов;
4. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 процентов.
5. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.
Переход региона из одной зоны в другую возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.
С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Минздрава, заведения образования будут вынуждены закрыть на карантин.
В Украине начнется постепенное привлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основные требования: заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе.
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