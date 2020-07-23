Еще одна страна закрыла границы для украинцев

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Сегодня, 31 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране. Однако 39 стран мира остаются открытыми для граждан Украины.
Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга.
“На прошлой неделе я объявлял, какие страны открыты или относительно открыты для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах”, – сказал Кулеба.
Также он добавил, что вчера Болгария приняла решение, согласно которому упрощенный порядок въезда для граждан Украины был продлен еще на месяц.
По его словам, наиболее популярными среди украинцев являются Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия.
Напомним, ранее сообщалось, что для украинцев открылись для въезда еще 13 стран и сейчас таких стран уже 39.
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