Apple отчиталась о лучшем июньском квартале в истории

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Главное из свежего квартального отчета Apple — на ее бухгалтерском календаре 27 июня завершился третий квартал 2020 финансового года (напомним, Apple относится к производителям, у которых финансовый год не совпадает с календарным).
За отчетный период Apple удалось получить не просто большой доход, а поставить новый рекорд — $59,7 млрд, что значительно выше прогноза аналитиков ($52,3 млрд). Это на 11% больше, чем было за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль за год увеличилась с $11,54 млрд до $13,09 млрд, а чистая прибыль выросла с $10,04 млрд (или $2,18 в расчете на одну акцию) до $11,25 млрд ($2,58). Валовая маржа составила 38% против 37,6% год назад.
«Рекордный июньский квартал Apple был обусловлен двузначным ростом как в сфере продуктов и услуг, так и ростом в каждом из наших географических сегментов. В непростые времена эти показатели свидетельствуют о важной роли, которую наши продукты играют в жизни наших клиентов, и о непрерывных инновациях Apple», – прокомментировал Тим Кук, глава Apple.
60% — доля международных продаж в общей структуре доходов Apple. Если рассматривать более подробно по регионам, абсолютно во всех регионах Apple смогла нарастить продажи. Сильнее всего продажи выросли в Европе и обеих Америках (северной и южной).
Все направления бизнеса Apple показали рост:
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