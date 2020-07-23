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В Сети показали новые тизеры Kia Sonet

В Сети показали новые тизеры Kia Sonet

Kia разместила в Интернете новые тизеры своего нового компактного кроссовера Kia Sonet. Его дебют состоится 7 августа.

На этот раз южнокорейский автогигант показал тизеры не только внешности Sonet, но и его интерьера.

Передняя часть этого кроссовера будет похожа на концепт. Радиаторная решетка сделана в фирменном стиле «Улыбка тигра», а передние бамперы выглядят короткими. Смотрится кроссовер очень красиво, даже на тизерах.


В салоне будет 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, аудиоситсема Bose, UVO Connected (комплекс систем мониторинга автомобиля и развлечений).

По материалам autonews.ua
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