В Сети показали новые тизеры Kia Sonet

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Kia разместила в Интернете новые тизеры своего нового компактного кроссовера Kia Sonet. Его дебют состоится 7 августа.
На этот раз южнокорейский автогигант показал тизеры не только внешности Sonet, но и его интерьера.
Передняя часть этого кроссовера будет похожа на концепт. Радиаторная решетка сделана в фирменном стиле «Улыбка тигра», а передние бамперы выглядят короткими. Смотрится кроссовер очень красиво, даже на тизерах.
В салоне будет 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, аудиоситсема Bose, UVO Connected (комплекс систем мониторинга автомобиля и развлечений).
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