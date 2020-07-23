Apple официально перенесла старт продаж новых iPhone

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американская компания Apple начнет продавать новые модели смартфона iPhone на несколько недель позже запланированного срока.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова финансового директора Apple Луки Маэстри.
Обычно компания представляет новую линейку смартфонов в середине сентября, а их продажи начинаются до конца месяца. По информации Маэстри, новые модели появятся в октябре.
Издание отмечает, что официально в Apple не объясняют причины отсрочки, но слухи о возможном переносе сроков появления первых iPhone 5G появились еще весной. СМИ объясняли это проблемами, возникшими из-за пандемии коронавируса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Вчера, 13:02 - 15191 15
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селах3 ч. назад - 492 7
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 4253 7
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен6 ч. назад - 22799 5
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 5684 5
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен6 ч. назад - 22799 5
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Вчера, 13:02 - 15191 15
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 5684 5
Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфереВчера, 21:30 - 4261 2
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 4253 7
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 214
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 455
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2068
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1066 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 758