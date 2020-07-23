0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Госисполнители с начала года взыскали более 300 млн грн долгов по зарплатам (инфографика)

Госисполнители с начала года взыскали более 300 млн грн долгов по зарплатам (инфографика)

В течение 20-24 июля органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали в пользу 810 работников 12,3 млн грн задолженности по заработной плате. В целом с начала года было взыскано 300,5 млн грн. Задолженность по выплате зарплаты полностью погашена по 23 806 работникам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Крупнейшие должники:

  • самая большая сумма – 6,8 млн грн взыскана в Ровенской области с Частного акционерного общества «Ривнеазот». Задолженность по заработной плате получили 124 работника;
  • 2 млн грн взыскано с Лисичанского коммунального специализированного предприятия по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков «Лисичанскводоканал» в пользу 357 работников.
  • 1,2 млн грн взыскано с Акционерного общества «Днепрметрострой» и возвращена 64 работникам задолженность по заработной плате.


Инфографика Минюста

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне выросла на 0,1% и на 1 июля 2020 года составила 3,146 млрд грн.
  • Согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, минимальная зарплата в 2021 году повысится до 6250 грн, а в 2023-м вырастет до более 7000 грн.
  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2020 года составила 11 579 грн. Это на 9,8% больше по сравнению с маем (10 542 грн).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.