Госисполнители с начала года взыскали более 300 млн грн долгов по зарплатам (инфографика)

В течение 20-24 июля органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали в пользу 810 работников 12,3 млн грн задолженности по заработной плате. В целом с начала года было взыскано 300,5 млн грн. Задолженность по выплате зарплаты полностью погашена по 23 806 работникам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Крупнейшие должники:

самая большая сумма – 6,8 млн грн взыскана в Ровенской области с Частного акционерного общества «Ривнеазот». Задолженность по заработной плате получили 124 работника;

2 млн грн взыскано с Лисичанского коммунального специализированного предприятия по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков «Лисичанскводоканал» в пользу 357 работников.

1,2 млн грн взыскано с Акционерного общества «Днепрметрострой» и возвращена 64 работникам задолженность по заработной плате.



Инфографика Минюста

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне выросла на 0,1% и на 1 июля 2020 года составила 3,146 млрд грн.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, минимальная зарплата в 2021 году повысится до 6250 грн, а в 2023-м вырастет до более 7000 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2020 года составила 11 579 грн. Это на 9,8% больше по сравнению с маем (10 542 грн).

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