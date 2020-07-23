Госисполнители с начала года взыскали более 300 млн грн долгов по зарплатам (инфографика)

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В течение 20-24 июля органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали в пользу 810 работников 12,3 млн грн задолженности по заработной плате. В целом с начала года было взыскано 300,5 млн грн. Задолженность по выплате зарплаты полностью погашена по 23 806 работникам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Крупнейшие должники:
Инфографика Минюста
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