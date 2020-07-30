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Маск считает, что стартап DeepMind несет угрозу человечеству

Маск считает, что стартап DeepMind несет угрозу человечеству

Принадлежащий Google стартап DeepMind разрабатывает искусственный интеллект, который на данный момент является самым опасным для человечества, считает гендиректор Tesla Илон Маск. Он допускает, что уже через пять лет компьютерное мышление превзойдет человека, пишет сайт “Securitylab”.

«Искусственный интеллект, который разрабатывает принадлежащая Google компания DeepMind, вызывает большие опасения», — заявил Маск в интервью The New York Times, цитирует издание Forbes. Илон — давний сторонник контроля за разработкой компьютерного мышления, и, по словам миллиардера, DeepMind на данный момент беспокоит его больше всего.

«Даже сама суть искусственного интеллекта, которую они создают, — из тех, что уничтожают всех людей во всех играх. Это буквально сюжет «Военных игр»», — отметил Маск. «Военные игры» — американский фильм 1983 года. По сюжету, хакер взламывает компьютерную сеть военных США и запускает искусственный интеллект, который чуть не приводит к ядерной войне между СССР и США.

Работа над искусственным интеллектом для автомобилей Tesla показала миллиардеру, что человечество уже приближается к ситуации, когда искусственный интеллект будет существенно умнее, чем люди. «Я думаю, что до этого меньше пяти лет. Это не значит, что все пойдет к чертям через пять лет. Просто ситуация станет нестабильной или странной», — прогнозирует Маск.

По его словам, многие умные люди недооценивают искусственный интеллект, потому что даже не думают, что компьютер может быть столь же умным, как человек. «Это гордыня и очевидная ошибка», — категоричен бизнесмен.

Ранее Глава Tesla всерьез обеспокоился заявлением Путина об искусственном интеллекте. «Началось…» — прокомментировал слова президента России на своей странице в Twitter глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Позже он написал, что Россия не единственная страна, прилагающая усилия в этой сфере.

В 2017 году 116 экспертов в области искусственного интеллекта и робототехники из 26 стран мира написали ООН открытое письмо с призывом запретить автономное оружие, основанное на искусственном интеллекте.

«Смертельное автономное оружие может стать третьей революцией в военном деле. Оно позволит вести войну в невиданных ранее масштабах и со скоростью, которую люди не могут осознать. Это оружие станет оружием террора, применяемым деспотичными правителями и террористами против невинных людей, а также оружием, которое может быть взломано и действовать самым нежелательным образом», — говорилось в письме .

По материалам Hubs
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