Межбанк: бизнес выходит на отчетную дату

Эта пятница завершает не только конец недели, но и является окончанием месяца. Поэтому основным фактором, влияющим сегодня на украинский валютный рынок и поведение его участников, будет выход бизнеса на отчетную дату. Это наложит свой отпечаток на характер и статистику торгов.

В первой половине дня – клиенты будут закрывать все свои операции на конец месяца, что приведет к максимальной активности на торгах, после обеда – клиентские операции уже почти закончатся, а основными игроками на рынке останутся сами банки. Им надо закрывать месячный баланс, фиксировать финансовый результат по торговле валютой и выполнять экономические нормативы Нацбанка на 1-е число.

Необходимость у компаний быстро закрыть оставшиеся сделки до обеда приведет к очень активной работе всех клиентов в этот период на валютном рынке с уже не очень долгой торговлей по курсу, так как и покупателей, и продавцов будет поджимать время.

Спекулянты поработают в формате “в две стороны” и будут зарабатывать на разнице наличного и безналичного курсов, но особой раскачки курса именно доллара проводить не будут – им тоже надо закрыть свои сделки на отчетную дату.

Главным инструментом для активных спекуляций останется евровалюта. Как мы и предупреждали – валютные ралли по паре евро/ доллар продолжились и на негативных данных статистики экономики США – евровалюта стремительно взлетела выше нового порога в 1,18 доллара и в настоящее время активно периодически пробивает порог в 1,19 и выше. Такие значительные скачки курса евро позволят и сегодня на нем зарабатывать спекулянтам, как на мировых рынках, так и на украинском.

Сработает и фактор поступлений возмещений НДС экспортерам. Они продолжат в начале тратить получаемую от государства гривну, и лишь потом продавать валютную выручку по максимально высоким котировкам, что психологически работает против гривны. Частично снижает давление на курс гривны фактор застоя в украинской экономике, а также частично период летних отпусков. Деловая активность остается низкой, что уменьшает перекосы спроса и предложения на межбанке.

Не особо будут активны в последний день месяца и нерезиденты. Это связано как со сбоем в работе программного обеспечения в информационной системе, по которой они работают с украинскими облигациями, так и за счет того же фактора завершения отчетного периода.

В течение дня при перекосах спроса и предложения на межбанке мы увидим НБУ с соответствующей интервенцией для сглаживания курсовых колебаний, а обменники будут часто менять свои ценники по евро в зависимости от поведения этой валюты на мировых рынках и соответственно – переоценки его курса относительно гривны.

Завершение отчетного периода останется главным драйвером для всех участников торгов, а курсовой тренд в течение дня будет полностью зависеть от поведения и задач крупных игроков, а также ценников возможных интервенций Нацбанка.

Котировки межбанка по прогнозу на 31 июля будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,55 – 27,80 гривен, евро – коридор 32,56 – 33,20 гривен. Объемы операций по нашим расчетам составят до $230 млн при совершении 490-630 сделок.

На наличном рынке курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,40- 27,95 гривен, евро – коридор 32,15 – 33,20 гривен.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,45-27,62 и продажа 27,70 -27,90 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,55 -27,63 гривен и продажа 27,68-27,70.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,70 / 27,73

евро – 32,66 / 32,69

российский рубль – 0,376/ 0,376

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1779 / 1,1781

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