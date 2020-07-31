0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Украина войдет в топ-5 мировых экспортеров зерна – прогноз

Украина войдет в топ-5 мировых экспортеров зерна – прогноз

В течение следующих 10 лет Украина продолжит улучшать свои позиции на мировом рынке зерна и, потенциально, войдет в топ-5 стран экспортеров зерновых, увеличив свою долю до 14%.

Об этом говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирной продовольственной организации, сообщает пресс-служба ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса”.

Ожидается, что на мировом рынке сохранится тенденция к увеличению производства зерновых. В связи с увеличением урожайности мировое производство вырастет на 375 млн тонн и превысит 3 млрд тонн, в частности, производство пшеницы увеличится на 86 млн тонн – до 839 млн тонн.

По прогнозам, производство пшеницы в Украине на конец 2029 года достигнет 34 млн тонн или 4,1% мирового производства. Для сравнения, в 2019 году производство пшеницы было 28 млн тонн или 3,7% мирового производства.

Несмотря на то, что посевные площади под пшеницей, ожидаемо, останутся почти неизменными, наращивание производства будет достигнуто за счет увеличения производительности на 20%. Также ожидается, что Украина и в дальнейшем будет увеличивать экспорт пшеницы, и на конец 2029 года он будет составлять около 25 млн тонн.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Аграрный рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.