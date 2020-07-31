Украина войдет в топ-5 мировых экспортеров зерна – прогноз

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В течение следующих 10 лет Украина продолжит улучшать свои позиции на мировом рынке зерна и, потенциально, войдет в топ-5 стран экспортеров зерновых, увеличив свою долю до 14%.
Об этом говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирной продовольственной организации, сообщает пресс-служба ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса”.
Ожидается, что на мировом рынке сохранится тенденция к увеличению производства зерновых. В связи с увеличением урожайности мировое производство вырастет на 375 млн тонн и превысит 3 млрд тонн, в частности, производство пшеницы увеличится на 86 млн тонн – до 839 млн тонн.
По прогнозам, производство пшеницы в Украине на конец 2029 года достигнет 34 млн тонн или 4,1% мирового производства. Для сравнения, в 2019 году производство пшеницы было 28 млн тонн или 3,7% мирового производства.
Несмотря на то, что посевные площади под пшеницей, ожидаемо, останутся почти неизменными, наращивание производства будет достигнуто за счет увеличения производительности на 20%. Также ожидается, что Украина и в дальнейшем будет увеличивать экспорт пшеницы, и на конец 2029 года он будет составлять около 25 млн тонн.
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