Строительная отрасль на выходе из карантина показала небольшой рост

Объемы строительства в июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 0,1%. Однако за полугодие зафиксировано падение.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-июне падение в строительной отрасли составило 5,5%.



График: Госстат

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июне 2020 года составил 64,6 млрд грн.



График: Госстат

Новое строительство составляет 41,6 % от общего объема произведенной строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 30,6 , реконструкция и техническое переоснащение 27,8.