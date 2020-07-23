Как будет выглядеть новая линейка смартфонов Huawei

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Линейка смартфонов Huawei Mate 40 уже скоро появится на рынке. Хотя у нас уже есть несколько официальных подтверждений относительно особенностей новинки, большинство отчетов, касающихся серии, все же являются предположениями. Сегодня копилка пополнилась новыми подробностями. Об этом сообщает издание ITSider.
Новая информация была опубликована в китайской социальной сети Weibo. Согласно ей, в новой флагманской линейке будет представлено четыре модели — Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Porsche Design и Mate 40 Pro +. Стоит отметить, что каждая из них должна быть доступна в нескольких версиях, которые будут отличаться объемами памяти. Кроме того, линейка получит уникальные характеристики с точки зрения производительности, оптимизации системы и дизайна идентификаторов.
Источник, который опубликовал информацию, утверждает, что сейчас Huawei наращивает производство, чтобы подготовить достаточное количество смартфонов для осеннего запуска.
Если верить предыдущим утечкам, то Mate 40 получит экраны диагональю 6,7-6,8 дюйма с частотой обновления изображения 90 Гц, флагманскую камеру с хорошим оптическим зумом, а также аккумулятор емкостью в 5000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Вчера, 13:02 - 12596 9
Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплатыВчера, 08:00 - 34959 7
Алименты за 11 лет: государство выбило из должника почти 200 тыс. грнПозавчера, 18:34 - 1491 6
Минюст начнет продавать тюрьмы уже этим летомВчера, 20:26 - 386 2
Ощадбанк выставил на продажу два заводаВчера, 09:28 - 4379 2
Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплатыВчера, 08:00 - 34959 7
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Вчера, 13:02 - 12596 9
Ощадбанк выставил на продажу два заводаВчера, 09:28 - 4379 2
Газсбыты предупредили о возможных проблемах с поставками газа с 1 августаВчера, 10:45 - 2179 1
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 2007 1
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 133
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 405
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2023
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1037 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 736