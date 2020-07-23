0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Как будет выглядеть новая линейка смартфонов Huawei

Как будет выглядеть новая линейка смартфонов Huawei

Линейка смартфонов Huawei Mate 40 уже скоро появится на рынке. Хотя у нас уже есть несколько официальных подтверждений относительно особенностей новинки, большинство отчетов, касающихся серии, все же являются предположениями. Сегодня копилка пополнилась новыми подробностями. Об этом сообщает издание ITSider.

Новая информация была опубликована в китайской социальной сети Weibo. Согласно ей, в новой флагманской линейке будет представлено четыре модели — Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Porsche Design и Mate 40 Pro +. Стоит отметить, что каждая из них должна быть доступна в нескольких версиях, которые будут отличаться объемами памяти. Кроме того, линейка получит уникальные характеристики с точки зрения производительности, оптимизации системы и дизайна идентификаторов.

Источник, который опубликовал информацию, утверждает, что сейчас Huawei наращивает производство, чтобы подготовить достаточное количество смартфонов для осеннего запуска.

Если верить предыдущим утечкам, то Mate 40 получит экраны диагональю 6,7-6,8 дюйма с частотой обновления изображения 90 Гц, флагманскую камеру с хорошим оптическим зумом, а также аккумулятор емкостью в 5000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.