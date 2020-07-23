Китайская компания представила электроскутер для города

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В ближайшее время на рынке двухколесных электротранспортных средств будет презентована очень интересная новинка Ninebot C30, которая выйдет под суббрендом Xiaomi и будет интересна в первую очередь благодаря своей низкой цене. Об этом сообщает MOB.
Ninebot C30 имеет очень интересный и стильный внешний вид, хорошую функциональность и неплохие характеристики. Двигатель данного скутера имеет мощность 0.4 кВт и тягу в 40 Нм. На одном заряде аккумулятора данный электроскутер может проехать примерно 34 километра и может развить максимальную скорость в 25 километров в час. Электроскутер оснащен передними дисковыми тормозами и задними барабанными. Зарядка аккумулятора возможна как отдельно, так и непосредственно на скутере.
Электрический скутер Ninebot C30 доступен в Китае за 516 долларов. Это делает его более дешевым, чем большинство конкурентов. Главным преимуществом данного скутера является то, что его обладатель может ездить, не имея водительских прав, что делает его очень интересным вариантом для людей, не достигших совершеннолетия.
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