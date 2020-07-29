Деньги вместо беби-боксов: эксперт объяснил, что государству выгоднее

Отказавшись от выдачи новорожденным т. н. “беби-боксов” и заменив их выдачей денежной помощи в 5 тысяч гривен, украинское государство сможет существенно сэкономить.

Об этом аналитик “Центра биржевых технологий” Максим Орыщак рассказал в комментарии сайту “Сегодня”.

По его мнению, государству было бы выгодно не тратить бюджетные средства, а предоставлять скидки на детские товары в определенных розничных сетях. Компании, в свою очередь, получили бы торговый оборот, а компенсацию за скидку от государства получили бы в виде налоговых каникул.

“Вероятно, выделение бюджета вместо беби-боксов стало наиболее простым решением из-за нехитрого механизма. А может, тот факт, что 40% населения страны живет за чертой бедности, стал смыслом выдать денежные средства, которые будут потрачены элементарно на пропитание. В любом случае, на будущее не исключаем взаимодействие государства и корпоративного сектора по этому вопросу”, – говорит Орыщак.

По его словам, сравнивать ситуацию в Украине с другими странами сейчас не стоит, ведь положение нестандартное.

“Здесь и внутренняя политическая нестабильность за последние шесть лет, и влияние коронавируса, и небывалое падение экономики всего мира. Но если в целом посмотреть, то в мире бэби-боксы, так уж повелось, чаще всего предоставляют различные профильные компании в рамках своей рекламной кампании/промоушена. То есть женщины уже в роддоме получают пакеты с подарками, где лежат различные подгузники, кашки, бутылки, пустышки, ложечки, погремушки и т. д.”, – подытожил Орыщак.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”.

В ПриватБанке будет открываться счет со специальным режимом использования и социальная карта. На счет выделяют 5 тыс. грн. Деньги со счета можно будет использовать только на приобретение товаров для малыша.

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