С 1 августа в Киеве поднимут цены на электроэнергию для малого бизнеса

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В столице стоимость электроэнергии для малых небытовых потребителей, к категории которых относится население, с 1 августа увеличится в среднем на 6%.
Об этом сообщает пресс-служба поставщика электроэнергии YASNO.
Малые небытовые потребители – потребители, которые (до 31 декабря 2020-го) покупают электроэнергию для собственного потребления, не являются бытовыми потребителями и электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт.
С чем связано повышение:
Тариф для малых небытовых потребителей рассчитывается на основе 4 составляющих:
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