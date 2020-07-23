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С 1 августа в Киеве поднимут цены на электроэнергию для малого бизнеса

С 1 августа в Киеве поднимут цены на электроэнергию для малого бизнеса

В столице стоимость электроэнергии для малых небытовых потребителей, к категории которых относится население, с 1 августа увеличится в среднем на 6%.

Об этом сообщает пресс-служба поставщика электроэнергии YASNO.

Малые небытовые потребители – потребители, которые (до 31 декабря 2020-го) покупают электроэнергию для собственного потребления, не являются бытовыми потребителями и электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт.

С чем связано повышение:

  • с изменениями тарифов на передачу и распределение, которые приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Тарифы на электроэнергию для населения не изменились.

Тариф для малых небытовых потребителей рассчитывается на основе 4 составляющих:

  • тариф на распределение электроэнергии — утверждается отдельно для каждого оператора системы распределения, меняется с 1 августа;
  • тариф на передачу электроэнергии – тариф ГП «Укрэнерго» вырастет на 54,6% и составит 240,23 гривен/МВт⋅ч, а не 155,4 гривен/МВт⋅ч, как сейчас;

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  • прогнозируемая средняя закупочная цена электроэнергии – остается без изменений;
  • тариф на услуги поставщика универсальной услуги – остается без изменений.

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По материалам Finance.UA
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