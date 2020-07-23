Цены на жилье на первичном и вторичном рынке (статистика за II квартал 2020)

Цены на первичном рынке жилья в Украине в апреле-июне 2020 года выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на вторичном рынке – на 9,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Наибольший рост цен на первичном рынке жилья во втором квартале наблюдается на однокомнатные квартиры (на 8,1%), тогда как двухкомнатные подорожали на 5,6%, а трехкомнатные – на 6%.

На вторичном рынке больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры (на 12,5%), двухкомнатные подорожали на 9,8%, трехкомнатные – на 6,2%.

В отчетный период рост цен на жилье ускорился на первичном рынке и замедлился на вторичном. В частности, на «первичке» цены на жилье выросли на 1,8% по сравнению с первым кварталом 2020 года: (на 2,1% на одно- и двухкомнатные квартиры, на 0,3% – на трехкомнатные). При этом в первом квартале 2020 года к четвертому кварталу 2019 года рост ускорился лишь на 1,4%.

На «вторичке» во втором квартале по сравнению с первым цены на жилье выросли на 1,5% (на 2,5% на однокомнатные квартиры, на 0,8% – на двухкомнатные, на 1,4% – на трехкомнатные), тогда как к четвертому кварталу 2019 года они возросли на 3,6%.

Справка Finance.ua:

Киев и Харьков являются лидерами по объемам ипотеки. Однако банки активно расширяют деятельность в регионах. В 2019-м запустили кредитование квартир в новых жилых комплексах во Львове, Черновцах, Николаеве.