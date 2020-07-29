Как оформить денежную помощь при рождении ребенка онлайн

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Оформить денежную помощь при рождении ребенка можно онлайн, используя электронную цифровую подпись.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Как оформить помощь:
Вам понадобятся:
Также в заявлении следует указать сведения о ребенке, мать, отца, место регистрации и фактического проживания, если они отличаются. И выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или на почтовом отделении.
В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос. Если у вас есть КЭП, подпишите заявление и подайте его на рассмотрение.
Решение о назначении пособия должны прислать на вашу электронную почту в течение приблизительно 2 недель с момента обращения.
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