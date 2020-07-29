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Как оформить денежную помощь при рождении ребенка онлайн

Как оформить денежную помощь при рождении ребенка онлайн

Оформить денежную помощь при рождении ребенка можно онлайн, используя электронную цифровую подпись.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Как оформить помощь:

  • необходимо перейти на сайт Министерства социальной политики Украины;
  • авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или электронной почты. При выборе второго варианта Вам придется прийти в орган соцзащиты населения, чтобы лично подписать документы;
  • заполнить электронное заявление на назначение пособия.

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Вам понадобятся:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • паспорта обоих родителей;
  • ИНН обоих родителей (при наличии);
  • номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карту).

Также в заявлении следует указать сведения о ребенке, мать, отца, место регистрации и фактического проживания, если они отличаются. И выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или на почтовом отделении.

В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос. Если у вас есть КЭП, подпишите заявление и подайте его на рассмотрение.

Решение о назначении пособия должны прислать на вашу электронную почту в течение приблизительно 2 недель с момента обращения.

Справка Finance.ua:

  • Государственная помощь, которая выплачивается при рождении ребенка, остается без изменений и составляет 41280 грн: 10320 грн – единоразовая выплата и 860 грн ежемесячно в течение 3 лет.
  • Кабинет Министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”.

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По материалам Finance.UA
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