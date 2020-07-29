Как оформить денежную помощь при рождении ребенка онлайн

Оформить денежную помощь при рождении ребенка можно онлайн, используя электронную цифровую подпись.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Как оформить помощь:

необходимо перейти на сайт Министерства социальной политики Украины;

авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи ( КЭП ) или электронной почты. При выборе второго варианта Вам придется прийти в орган соцзащиты населения, чтобы лично подписать документы;

) или электронной почты. При выборе второго варианта Вам придется прийти в орган соцзащиты населения, чтобы лично подписать документы; заполнить электронное заявление на назначение пособия.

Вам понадобятся:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорта обоих родителей;

ИНН обоих родителей (при наличии);

обоих родителей (при наличии); номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карту).

Также в заявлении следует указать сведения о ребенке, мать, отца, место регистрации и фактического проживания, если они отличаются. И выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или на почтовом отделении.

В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос. Если у вас есть КЭП, подпишите заявление и подайте его на рассмотрение.

Решение о назначении пособия должны прислать на вашу электронную почту в течение приблизительно 2 недель с момента обращения.

Справка Finance.ua:

Государственная помощь, которая выплачивается при рождении ребенка, остается без изменений и составляет 41280 грн: 10320 грн – единоразовая выплата и 860 грн ежемесячно в течение 3 лет.

Кабинет Министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”.

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