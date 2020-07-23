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Boeing решила снять с производства модель 747

Boeing решила снять с производства модель 747

Американская корпорация Boeing заявила об убытках в $2,4 млрд долларов во II квартале этого года из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает DW, компания также объявила о прекращении производства самолетов Boeing 747 в 2022 году.

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Решение не стало неожиданностью, поскольку авиастроитель в течение последних лет неоднократно намекал на планы прекратить производство Boeing 747 на фоне уменьшения заказов и ценового давления.

Вдобавок, в Boeing заявили, что планируют сократить работников и замедлить производство своих самолетов из-за резкого сокращения спроса на рынке на фоне пандемии коронавируса. Также в компании сообщили, что смогут производить 31 самолет Boeing 737 MAX в месяц только с начала 2022 года. Ранее таких показателей планировали достичь в 2021 году.

Напомним, ранее в этом месяце авиакомпания British Airways объявила, что прекращает эксплуатацию самолетов семейства Boeing 747, Британская компания является крупнейшим в мире оператором этих сверхвместительных дальнемагистральных самолетов. В ее парке сейчас находится 31 самолет модели 747-400.

По материалам Mind
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