Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"

В Украине налог на аренду квартир предлагают сократить в два раза – до 9%.

С таким предложением выступило несколько нардепов от “Слуги народа” (законопроект №3928).

Документ содержит всего одну норму: вместо 18% взимать с дохода от аренды недвижимости 9%.

Просто так заставить всех начать платить налог невозможно, уверен президент Ассоциации экспертов по недвижимости Юрий Пита. Владельцы квартир годами не платили, и сейчас объяснить им, почему вдруг надо платить, сложно.

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“Владельца, который 10 лет сдает и не платит налоги, заставить начать платить очень сложно. Почти невозможно. Обольщать себя тем, что рынок выйдет из тени, сложно. Но снижение налогов как минимум уменьшит теневой рынок. Клиенты, которые сдают в аренду, честно говорят, что не готовы платить 19,5% налога. Они считают, что это достаточно большая сумма”, – рассказал президент ассоциации.

У Юрия Питы также есть свои клиенты, которые сдают квартиры. Всем им он советует либо открыть ФЛП, либо раз в год заполнить в налоговой декларацию и выполнить свое обязательство. Многие украинцы, уверяет риелтор, к таким советам прислушиваются.

“Мы не можем контролировать, заплатил человек налог или нет. Но как минимум объяснить, почему нужно платить, должны”, – говорит Пита.

В Ассоциации риелторов соглашаются, что львиная доля рынка находится в тени и ситуацию нужно исправлять. Вот только как это сделать – большой вопрос. Начать стоит, говорит эксперт, со снижения налога. А вот дальше проконтролировать, заплатил налог или нет, очень сложно. Чтобы проверить, нужно делать “контрольную закупку”, арендовать жилье, жить в нем, исправно платить и через год прийти с проверкой и убедиться, заполнил ли владелец годовую декларацию о доходах и уплатил ли налог.

“Те, кто помоложе, пытаются зарегистрироваться в качестве физлица-предпринимателя и платить 5%. Для них это достаточно комфортная сумма налога. А те, кто не хочет открывать ФЛП – это в основном пожилые люди – работают в тени. Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно, готовы будут платить. 5% платят легко. На какую сумму снизить налог, вопрос сложный”, – добавляет Пита.