0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 166 0

Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"

Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"

В Украине налог на аренду квартир предлагают сократить в два раза – до 9%.

С таким предложением выступило несколько нардепов от “Слуги народа” (законопроект №3928).

Документ содержит всего одну норму: вместо 18% взимать с дохода от аренды недвижимости 9%.

Просто так заставить всех начать платить налог невозможно, уверен президент Ассоциации экспертов по недвижимости Юрий Пита. Владельцы квартир годами не платили, и сейчас объяснить им, почему вдруг надо платить, сложно.

Читайте также: Сколько стоит жилье в разных районах Киева

“Владельца, который 10 лет сдает и не платит налоги, заставить начать платить очень сложно. Почти невозможно. Обольщать себя тем, что рынок выйдет из тени, сложно. Но снижение налогов как минимум уменьшит теневой рынок. Клиенты, которые сдают в аренду, честно говорят, что не готовы платить 19,5% налога. Они считают, что это достаточно большая сумма”, – рассказал президент ассоциации.

У Юрия Питы также есть свои клиенты, которые сдают квартиры. Всем им он советует либо открыть ФЛП, либо раз в год заполнить в налоговой декларацию и выполнить свое обязательство. Многие украинцы, уверяет риелтор, к таким советам прислушиваются.

“Мы не можем контролировать, заплатил человек налог или нет. Но как минимум объяснить, почему нужно платить, должны”, – говорит Пита.

В Ассоциации риелторов соглашаются, что львиная доля рынка находится в тени и ситуацию нужно исправлять. Вот только как это сделать – большой вопрос. Начать стоит, говорит эксперт, со снижения налога. А вот дальше проконтролировать, заплатил налог или нет, очень сложно. Чтобы проверить, нужно делать “контрольную закупку”, арендовать жилье, жить в нем, исправно платить и через год прийти с проверкой и убедиться, заполнил ли владелец годовую декларацию о доходах и уплатил ли налог.

“Те, кто помоложе, пытаются зарегистрироваться в качестве физлица-предпринимателя и платить 5%. Для них это достаточно комфортная сумма налога. А те, кто не хочет открывать ФЛП – это в основном пожилые люди – работают в тени. Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно, готовы будут платить. 5% платят легко. На какую сумму снизить налог, вопрос сложный”, – добавляет Пита.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог 🏡

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.