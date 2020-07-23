Mastercard масштабирует услугу "Наличные на кассе"

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Компания Mastercard в партнерстве с банками ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль масштабирует услугу «Наличные на кассе».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Услуга «Наличные на кассе» устраняет необходимость снимать наличные «про запас», ведь теперь это можно сделать в любой момент во время покупки там, где удобно. Таким образом услуга открывает новые возможности для держателей карт и привносит функции, доступные в банковских отделениях, просто на кассы торговых предприятий», — отметил Валерий Новиков, директор по развитию коммерции Mastercard в Украине.
С 1 августа 2020 года услуга станет доступной на кассах:
Как получить наличные на кассе:
Услуга скоро будет доступна на более 90 тыс. POS-терминалов Приватбанка, Ощадбанка и Райффайзен Банка Аваль в торговых сетях.
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