Mastercard масштабирует услугу "Наличные на кассе"

Компания Mastercard в партнерстве с банками ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль масштабирует услугу «Наличные на кассе».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Услуга «Наличные на кассе» устраняет необходимость снимать наличные «про запас», ведь теперь это можно сделать в любой момент во время покупки там, где удобно. Таким образом услуга открывает новые возможности для держателей карт и привносит функции, доступные в банковских отделениях, просто на кассы торговых предприятий», — отметил Валерий Новиков, директор по развитию коммерции Mastercard в Украине.

С 1 августа 2020 года услуга станет доступной на кассах:

«Сильпо»;

«Фора»;

VARUS ;

; WOG ;

; ОККО .

Как получить наличные на кассе:

необходимо оплатить товар банковской картой на любую сумму;

сообщить кассиру о желании снять наличные;

максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки;

после подтверждения операции кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

Услуга скоро будет доступна на более 90 тыс. POS-терминалов Приватбанка, Ощадбанка и Райффайзен Банка Аваль в торговых сетях.

Справка Finance.ua:

С 1-го августа 2020 года в силу вступает постановление НБУ №59 от 07.05.2020, которое предусматривает упрощенную и усовершенствованную процедуру учета и совершения операций выдачи наличных на кассах торговых предприятий, что, в свою очередь, будет стимулировать будущее масштабирование услуги.